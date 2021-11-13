Гороскоп на 14 ноября 2021 года поможет распланировать дела так, чтобы решить все вопросы в свою пользу. Читайте гороскоп на 14 ноября от экстрасенсов СТБ.

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Овен

Овнам воскресенье доставит особое удовольствие. Все будет складываться, как вам нужно. Будет возможность провести незабываемый вечер с любимым человеком.

Телец

Тельцам стоит отправиться в путешествие либо посетить парк или зоопарк. День особенно благоприятен для отдыха и подготовки к рабочей неделе.

Близнецы

Для Близнецов воскресенье будет очень плодовитым. Все дела будут исключительно успешными, поэтому стоит сконцентрироваться на своей работе.

Рак

Раки смогут получить максимальное удовольствие от этого дня. Не стоит лишний раз нервничать ― возможные проблемы скоро обернутся победой.

Лев

У Львов удачный день для знакомства и начала новых отношений. Обострятся интуиция и эмпатия, поэтому, если будет желание увидеть друзей, не следует отказывать себе.

Дева

Девы могут почувствовать себя уязвимыми ― подумайте, кто первым приходит в голову, кто может вам помочь? День подходит для отдыха и налаживания отношений.

Весы

Возможно, ваша половинка с вами не совсем откровенна. Это удачный день для разговора по душам в романтической обстановке ― может, все не так, как вам кажется.

Скорпион

Для Скорпионов день лучше всего подходит для прогулок и отдыха. В воскресенье все будет складываться наилучшим образом для вас, поэтому не стоит переживать по пустякам.

Стрелец

В воскресенье Стрельцам следует четко распланировать следующие недели до Нового года. Если на работе остался неиспользованный отпуск ― как раз время уделить внимание семье.

Козерог

Возможно, Козероги встретят новых и старых друзей, которые помогут решить их проблемы. Не следует сразу бросаться в любую новую авантюру.

Водолей

В воскресенье Водолеи будут ощущать прилив энергии. Могут решиться ваши проблемы на работе, или вы начнете поправляться, если болеете.

Рыбы

Для Рыб особенно удачный день. Если вы искали возможность сменить профессию, то в воскресенье можете получить выгодное предложение.

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