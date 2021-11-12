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«Как выйти замуж»: планы на будущее

12.11.2021

В эту пятницу, 12 ноября, сразу после выхода 9 выпуска романтического реалити «Холостячка»-2 зрители СТБ узнают еще больше эксклюзивной информации об участниках и проекте в ток-шоу «Как выйти замуж». В этот раз мужчины вместе с экспертами и ведущим Григорием Решетником обсудят тему построения планов на будущее в отношениях.

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Сразу после выпуска романтического реалити «Холостячка»-2 у зрителей будет возможность ближе познакомиться с участниками в ток-шоу «Как выйти замуж». Они поведают самые свежие подробности 9 выпуска реалити!

как выйти замуж

Гостями программы станут экс-Холостяк Иракли Макацария и Татьяна Ковинько.

как выйти замуж

Постоянные эксперты ток-шоу ― Андрей Жельветро и Виктория Любаревич-Торхова.

Смотрите «Как выйти замуж» 12 ноября и каждую пятницу сразу после выпусков реалити «Холостячка»-2 на СТБ!

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