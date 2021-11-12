Гороскоп на 13 ноября 2021 года подскажет, на что стоит обратить внимание в субботу, чтобы избавиться от неприятностей и встретить любовь. Читайте гороскоп на 13 ноября от экстрасенсов СТБ.

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Овен

В эту субботу Овны могут встретить любовь всей своей жизни. Необходимо быть смелыми и готовыми сделать первый шаг.

Телец

У Тельцов в субботу могут возникнуть дела, связанные с работой. Вам решать, что важнее: ваша жизнь и личное время или карьера.

Близнецы

Суббота может доставить много неприятных сюрпризов на работе, а погода повлияет не только на настроение, но и на все планы на этот день.

Рак

Раки в субботу будут заканчивать нерешенные дела за прошедшую неделю. Но особо отдохнуть не выйдет ― ожидается высокий уровень нервозности и конфликтов.

Лев

Львам придется срочно решать бытовые проблемы. Возможны большие финансовые траты, но их лучше делать во второй половине дня или отложить.

Дева

Девы в субботу вместо отдыха могут получить выгодное предложение по работе, от которого будет сложно отказаться. Думайте и расставляйте приоритеты в жизни.

Весы

Весы могут чувствовать тревогу ― виной тому будет погода и занятость людей вокруг. Следует не зацикливаться на проблемах, а уделить внимание себе и здоровью.

Скорпион

Скорпионам лучше провести день в одиночестве и посетить успокаивающие места. Возможна чрезмерная эмоциональность, которая приведет к конфликтам и переменам в жизни.

Стрелец

Суббота ― прекрасный день, чтобы провести время с семьей. Возможно, вы заново влюбитесь в свою половинку. Не следует отвлекаться на несрочные проблемы.

Козерог

Вероятно, Козероги получат приглашение от друзей ― не стоит пренебрегать возможностью отдохнуть от работы и познакомиться с полезными людьми.

Водолей

Для Водолеев суббота ― лучшее время для планирования своей следующей недели. Возможны конфликты с окружающими в течение дня. Если вы будете целеустремленными, то добьетесь своего.

Рыбы

Не следует концентрироваться на обидах и негативе. В субботу у Рыб высок риск заболеть или почувствовать нервное истощение.

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