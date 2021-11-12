В понедельник, 15 ноября, в 20:15 на телеканале СТБ выходят 17 и 18 серии костюмированной мелодрамы «Кріпосна. Жадана любов». Сериал рассказывает драматическую историю уже бывшей крепостной Катерины Вербицкой. Куда приводит Катю попытка сбежать от Жадана? Какие непоправимые ошибки совершает ее возлюбленный? Что будет в 17 и 18 сериях «Крепостной»-3, смотрите в эфире СТБ.

Больше по теме: «Крепостная»: сюжет и описание серий

Катя возвращается в Нежин, чтобы скрыться от Жадана. Что произойдет между ней и Червинским? Что натворил Жадан, пытаясь вернуть Катю? Зачем он навредил близким людям?

«Крепостная» 3 сезон: что покажут в 17 и 18 сериях от 15.11.2021

Как Катя смогла избежать встречи с Жаданом в гостинице?

Катерина с Задунайским и Любарской уезжает в Нежин. Жадан, уверенный, что Ольга с Назаром выведут его на Катю, следит за ними в Чернигове и по дороге в Киев. Чем для Ольги обернется помощь Кате?

Макарова пытается избавиться от Безуса и Яблоневского одним махом. Успеет ли Стефан увидеть фото убийцы жены?

Рогнеда узнает, что у Безуса есть внебрачный сын, и скрывает это.

Карпо засылает к Павлине сватов ― Ярыну и Лукьяна. Как отреагирует женщина?

Лариса чуть не выдает свое присутствие Петру на кухне в имении, Галя с Панасом ее спасают. Услышав в нежинском ресторане сплетни о Ларисе, Петр бьет Задунайского. Катерину судьба заносит к старому врагу.

Катя снова намерена спасать крепостных.

Жадан совершает очередную нападку на Ольгу, и Назар снова за нее вступается перед бывшим хозяином. Как купец отомстит ему за это?

Лариса объясняет Кате причины перехода Червинки Петру и убеждает ее остаться с Жаданом.

Ольга находит новую работу для Назара. А Карпо объявляет детям о намерении жениться.

Петр узнает, что Лариса навещает сына, и применяет против нее самые крайние меры. Катя ошарашивает пана, что у него на Червинку нет прав.

Жадана бросают почти все друзья Кати. Что девушка сделает, когда узнает, на что пошел ее возлюбленный, чтобы вернуть ее? Какое предложение у Жадана для Стефана?

Video: 17 и 18 серии сериала «Кріпосна. Жадана любов»: Жадан показал свое истинное лицо Сериал Крепостная 3 сезон – 17 и 18 серии на сайте СТБ уже 15.11.2021. О чем сюжет семнадцатой и восемнадцатой серий фильма Крепостная 3 сезон читайте в анонсе

Смотрите новые 17 и 18 серии «Крепостная»-3 в 20:15 на телеканале СТБ.

Читайте нас также в Viber и Telegram СТБ.