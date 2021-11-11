Для всех шопоголиков мира есть отличный повод отпраздновать свою любовь к покупкам! 11 ноября отмечается Всемирный день шопинга. Как и когда появился этот праздник и что делать в этот день? Узнайте в материале!

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Как возник Всемирный день шопинга?

Далеко не всем известно об этом праздничном дне. Это и не странно, ведь его начали отмечать совсем недавно — в 2009 году. Китайская компания «Alibaba Group» провела огромную распродажу со скидками, которые достигали 50 %! Такой маркетинговый ход получил название Всемирный день шопинга.

Организаторы события сошлись на том, чтобы проводить аналогичную акцию каждый год и тем самым привлекать клиентов. Решение увенчалось успехом, и к инициативе подключились другие крупные китайские интернет-площадки.

Распродажа от «Alibaba Group» была признанной самой большой в мире! Она быстро «сдвинула» с лидерских позиций Черную пятницу.

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День шопинга не отмечается как традиционный праздник. Суть в том, что в этот день предоставляются скидки на разные товары крупных китайских интернет-площадок. Покупки можно легко осуществить онлайн, где бы вы ни находились.

Количество продаж в День шопинга исчисляется миллионами, а их охват – это вся планета! В этот день заядлые шопоголики не теряют ни минуты, ведь желанный товар может быть куплен кем-то другим!

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Одеваться всегда стильно и успевать за всеми новинками в мире моды, согласитесь, весьма сложно. А еще — затратно. Всемирный день шопинга создан с целью помочь людям обновить свой гардероб. Для того, чтобы сэкономить деньги и при этом купить много качественных вещей, следуйте таким советам:

1. Заранее определитесь, что хотите купить.

2. Обращайте внимание на количество позитивных отзывов и заказов у продавца. Это очень важно!

3. Напишите продавцу о своих предпочтениях. Возможно, он поможет вам выбрать нужную вещь.

4. Сравнивайте цены у всех продавцов в интернете. Не спешите с покупками, обдумывайте свой выбор.

5. Сохраняйте все чеки на телефон. В случае ошибки продавца вы сможете вернуть купленный товар.

Для многих покупки — это развлечение, которое отнимает уйму времени и денег. А Всемирный день шопинга облегчает поиск нужных товаров в интернете. И при этом цены на любимые кофточки и платьица очень низкие, что не может не радовать любительниц красиво одеться.

Желаем вам приятного и удачного шопинга!

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