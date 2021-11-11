Институт цвета Pantone определил главные цвета сезона осень 2021. В тренде будут насыщенный мальвово-красный (Samba), пурпурно-фиолетовый (Magenta Purple), янтарно-оранжевый (Amber Glow), желто-зеленый (Green Sheen), цвет обожженного красного кирпича (Fired Brick) и многие другие оттенки.

Мальвово-красный (Samba)

Традиционно ни одна модная палитра Pantone не обходится без красных оттенков. Этой осенью в тренде будет сложный мальвово-красный оттенок. Вписать его в свой гардероб достаточно просто: он легко сочетается с нюдовой, белой и синей цветовыми гаммами. Героини streetstyle-хроник на собственном примере показывают модные комбинации с оттенком Samba.

Янтарно-оранжевый (Amber Glow)

Задорный янтарно-оранжевый оттенок станет лучшим другом всех модниц в сезоне осень 2021. Он красив как сам по себе в виде монохромного образа, так и при стилизации с другими оттенками ― черным, бежевым, голубым, белым или красным.

Классический синий (Classic Blue)

Классический синий цвет ― главный оттенок 2021 года, и предсказуемо он попал в палитру осенне-зимнего сезона. Он идет к лицу как блондинкам, так и брюнеткам и является одним из любимых цветов Кейт Миддлтон. Как носить этот элегантный и спокойный оттенок, можно посмотреть на примере streetstyle-активисток главных Недель моды.

Песочный (Sandstone)

Песочная палитра плавно из предыдущего сезона перекочевала в сезон осень 2021. Так, нюдовая цветовая палитра, напоминающая оттенки мокрого и сухого песка, органично впишется в любой гардероб. Базовый оттенок Sandstone особенно красив на плиссированных и шелковых юбках, а также брючных костюмах, кейпах и пальто.

Ультрамариново-зеленый (Ultramarine Green)

Ультрамариново-зеленый оттенок ― один из самых непростых, тем не менее streetstyle-активистки вовсю начинают использовать его в своих образах. Девушки надевают брючные костюмы, завязывая босоножки поверх брюк, приобретают сумки в морском оттенке или накидывают на плечи свободные плащи, чтобы выделиться из толпы в серый и прохладный период.

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