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Как ухаживать за волосами зимой: основные правила

11.11.2021

Низкая температура, ветер, высокая влажность… Все это едва ли способствует тому, чтобы волосы оставались сильными и ухоженными в холодное время года. Поэтому чаще всего именно в декабре-январе мы замечаем, что цвет локонов тускнеет, волоски становятся ломкими и выпадают, электризуются и приносят массу хлопот их владелице. Как этого избежать? Достаточно соблюдать простые правила зимнего ухода за волосами.

Правила ухода за волосами зимой - фото

Несмотря на то что уход за волосами зимой требует особо пристального внимания с вашей стороны, это совсем не значит, что теперь придется выделять дополнительную статью расходов в семейном бюджете. Да, салонные процедуры и дорогостоящие средства эффективно помогают волосам восстанавливаться, однако обеспечить шевелюре надлежащий уход вполне можно и в домашних условиях. Каковы же правила ухода за волосами зимой?

Правило № 1. Защита

Средства люксовых брендов по уходу за волосами бессильны в борьбе против холода. Самый простой и банальный способ уберечь шевелюру от воздействия морозного воздуха – носить головной убор. Но хоть красота и требует жертв, не забывайте, что шапка вовсе не должна быть слишком плотной и сдавливать виски или затылок. Кстати, необязательно отдавать предпочтение шапке в классическом понимании этого слова. В грядущем сезоне мода предлагает множество стильных альтернатив – от кокетливых беретов и кепи до уютных капюшонов с цветным мехом.

как ухаживать за волосами зимой - фото

Правило № 2. Регулярные процедуры

Эффективность любого ухода, направленного на оздоровление волос, заключается в его постоянстве. Мы рекомендуем выделять каждый день хотя бы несколько минут в день для заботы о локонах. Возьмите за привычку ежедневно:

  • расчесывать волосы несколько раз, массируя кожу головы (лучше воспользоваться расческой с керамическими зубцами или щеткой из натуральной щетины);
  • использовать средства по уходу, обогащенные витаминами А, Е и В (кстати, зима – отличное время, чтобы пропить эти витамины курсом);
  • отдавать предпочтение полезным продуктам (так как внешнее оздоровление невозможно без внутреннего, убедитесь, что в вашем рационе достаточно свежих овощей, фруктов, орехов и растительных масел).

Зимний уход за волосами: основные правила - фото

Не менее одного раза в неделю стоит делать питательные маски, а после каждого мытья головы наносить на кончики волос масло – например, кокосовое.

Правило № 3. Избегаем температурных перепадов

Холод вредит волосам так же, как и жар. Поэтому зимой парикмахеры советуют свести к минимуму использование горячих укладочных средств, таких как фен, термобигуди и плойки. Но это вовсе не значит, что на улицу можно выходить с влажными волосами: капельки жидкости замерзают на холоде и только увеличивают ломкость волос.

Правило № 4. Меняем косметику по уходу

зимний уход за волосами - фото

Шампунь, которым вы пользовались летом, может оказаться совершенно бесполезным зимой. Лучший выбор в холодное время года – натуральные средства без СЛС. Это позволяет защитить локоны от пересыхания.

Надеемся, наши советы помогут вам сохранить красоту и здоровье волос надолго!

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