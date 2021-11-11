Гороскоп на 12 ноября 2021 года подскажет, как предотвратить расставание с любимым человеком и найти равновесие между работой и жизнью. Читайте гороскоп на 12 ноября от экстрасенсов СТБ.

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Овен

Овнам в пятницу нежелательно обращаться к врачам и подписывать важные документы. После обеда начнется благоприятное время для консультаций. Также в пятницу может обостриться ваша интуиция.

Телец

Тельцам захочется устроить миниотпуск ― не стоит отказывать себе в поездке для восстановления сил после напряженной рабочей недели.

Близнецы

В пятницу Близнецам могут дать очень полезный совет ― стоит прислушаться к человеку, которому вы доверяете.

Рак

Особенно трудный день, поэтому следует держать эмоции под контролем. Если будете внимательны, все дела закончатся так, как вам нужно.

Лев

Следует обратить внимание на свою вторую половинку ― в пятницу она может сделать вам сюрприз.

Дева

Утром могут провалиться важные дела, однако к концу дня ситуация исправится. Уделите внимание семье ― возможно, кому-то нужна ваша помощь.

Весы

У Весов будет повышенный творческий потенциал ― все дела будут «гореть» в руках. Следует уделить весь день работе и карьере.

Скорпион

Скорпионы смогут проявить себя на работе и продемонстрировать свои необычные и эффективные подходы к решению проблем.

Стрелец

В пятницу Стрельцам придется оформлять много бумаг и, возможно, посещать врача. Не следует заниматься важными делами до обеда.

Козерог

Козероги могут почувствовать как обострение интуиции, так и сильную психологическую перегрузку ― не стоит себя накручивать. Возможно, пора обратиться к психологу или поехать в отпуск.

Водолей

В пятницу Водолеи почувствуют прилив сил, а какой-нибудь покровитель может значительно облегчить вашу жизнь. Спланируйте свой отдых на выходных.

Рыбы

Рыбы могут совершить крупную финансовую операцию. Не следует доверять малознакомым лицам. Можно дать свободу эмоциям, когда вы будете рядом с родным человеком.

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