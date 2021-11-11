В четверг, 11 ноября, в 20:15 на телеканале СТБ выходят 15 и 16 серии костюмированной мелодрамы «Кріпосна. Жадана любов». Сериал рассказывает драматическую историю уже бывшей крепостной Катерины Вербицкой. Удастся ли Кате сбежать из новой клетки? Что будет в 15 и 16 сериях «Крепостной»-3, смотрите в эфире СТБ.

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Катя просит убежища у Натали Дорошенко, однако не узнает подругу ― из хорошей девушки она превратилась в кровожадного тирана, которым когда-то был ее муж. Жадан неожиданно выходит на след Кати, а у Назара заболела дочь. Какой грех совершает Натали, и что происходит между Назаром и Ольгой?

«Крепостная» 3 сезон: что покажут в 15 и 16 сериях от 11.11.2021

Ольга и Назар вывозят Катю в монастырь, настоятельницей которого стала Натали. Матушка Григория неприятно поражает Катю ― она ​​наказывает всех направо и налево, и половина сестер считает ее святой, другая ― ненавидит. Катя пытается помочь Ксении ― дочери помещика, которую насильно отправили на постриг за вознаграждение. Что за это делает Натали Катерине?

Назар и Ольга останавливаются в гостинице и притворяются парой. Несмотря на неприязнь друг к другу, их объединяет горе ― у Зоряны внезапно начинается жар. Как они собираются спасать ребенка в чужом городе?

Андрей Жадан обещает Безусу отдать бордель Макаровой бесплатно, если он найдет Катю. Тем временем Стефан пытается попасть в комнату Марички и заполучить ее сумочку. На что пойдет благородный дворянин ради своей цели?

Катя несколько раз вступается за Ксению, но у Натали лопается терпение, и она заключает бывшую подругу в новую клетку. Катя пытается послать письмо высшим церковным чинам касательно произвола настоятельницы, но та его перехватывает. Что теперь она сделает с Катей?

Жадан получает уведомление о том, где Катя, все бросает и летит за ней. Успеют ли Ольга и Назар ее предупредить?

За ночь ухода за Зоряной между Ольгой и Назаром проскакивает искра. Мужчина поражен женственностью Ольги и ее колыбельной. Барышня же видит «грязного мужлана» с другой стороны ― заботливым отцом и мужчиной, потерявшим любимую. Что произойдет между ними?

Матушка Григория ловит Ксению при попытке сбежать и совершает непоправимое. Перепуганная настоятельница не находит себе места. Приезжает Жадан, везде ищущий Катю. Натали не находит тела Ксении, однако сестра Людмила шантажом заставляет ее отречься от должности и стать странствующей монахиней.

Рогнеда узнает о покупке мужем борделя и устраивает ему скандал. Сам Безус занимается обустройством опиумокурильни. Макарова узнает, кто ее новый вышибала на самом деле. Что теперь будет со Стефаном?

Карпо пытается поговорить с Павлиной. Что ему ответит женщина?

Удастся ли Кате ускользнуть от Жадана, и что произошло с исчезнувшим из погреба телом Ксении?

Video: 15 и 16 серии сериала «Кріпосна. Жадана любов»: Катю снова предают Сериал Крепостная 3 сезон – 15 и 16 серии на сайте СТБ уже 11.11.2021. О чем сюжет пятнадцатой и шестнадцатой серий фильма Крепостная 3 сезон читайте в анонсе

Смотрите новые 13 и 14 серии «Крепостная»-3 в 20:15 на телеканале СТБ.

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