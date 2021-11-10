Церковные праздники в ноябре 2021: календарь
В ноябре ожидается множество важных церковных праздников, в частности День Казанской иконы Божией Матери и Собор архистратига Михаила. Апогеем будет начало Рождественского поста для православных христиан. Когда какой церковный праздник в ноябре ― календарь смотрите в материале.
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1 ноября — пророка Иоиля; перенесение мощей преподобного Иоанна Рыльского.
2 ноября — великомученика Артемия.
3 ноября — преподобного Иллариона Великого; перенесение мощей святого Иллариона, преподобного Феофила и Иакова Омучских.
4 ноября — Казанской иконы Божией Матери.
5 ноября — апостола Иакова; перенесение мощей праведного Иакова Боровичского.
6 ноября — иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость».
7 ноября — мучеников Маркиана и Мартирия; преподобной Матроны Власовой.
8 ноября — великомученика Димитрия Солунского; преподобного Феофила Печерского.
9 ноября — мученика Нестора Солунского.
10 ноября — великомученицы Параскевы; преподобного Стефана Савваита, святого Димитрия
11 ноября — преподобной мученицы Анастасии Римлянки; преподобного Аврамия затворника и блаженной Марии; преподобной Анны.
12 ноября — священномученика Зиновия; апостолов от 70-ти Тертия, Марка, Иуста и Артемы.
13 ноября — мученика Епимаха; апостола от 70-ти Стахия, Амплия, Урвана, Наркисса, Апеллия и Аристовула; преподобных Спиридона и Никодима.
14 ноября — чудотворцев Космы и Дамиана Асийских и матери их.
15 ноября — преподобного Маркиана Киринейского.
16 ноября — мучеников Акепсима епископа, Иосифа пресвитера и Аифала диакона; преподобного Акепсима, праведного Снандулии.
17 ноября — преподобного Иоанникия Великого; священномучеников Никандра, епископа Мирского, и Ермея пресвитера.
18 ноября — мучеников Галактиона и Епистимии; апостолов от 70-ти Патрова, Ерма, Лина, Гаия, Филолога.
19 ноября — преподобного Варлаама Хутынского.
20 ноября — иконы Божией Матери «Взыграние»; преподобного Лазаря Галисийского.
21 ноября — Собор архистратига Михаила и прочих небесных сил бесплотных, архангелов Гавриила, Рафаила, Уриила, Селафиила, Иегудиила, Варахиила и Иеремиила
22 ноября — мучеников Онисифора и Порфирия, преподобной Матроны, иконы Божией Матери Скоропослушница
23 ноября — апостолов от 70-ти Ераста, Олимпа, Родиона, Сосипатра, Куарта и Тертия; мученика Ореста врача; колесование великомученика Георгия.
24 ноября — великомученика Мины; мученика Викентия; преподобного Мартирия Зеленецкого.
25 ноября — иконы Божией Матери «Милостивая».
26 ноября — мучеников Антонина, Никифора и Германа; мученицы Манефы.
27 ноября — апостола Филиппа.
28 ноября — начало Рождественского поста.
29 ноября — апостола и евангелиста Матфея.
30 ноября — святого Григория Чудотворца.
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