В ноябре ожидается множество важных церковных праздников, в частности День Казанской иконы Божией Матери и Собор архистратига Михаила. Апогеем будет начало Рождественского поста для православных христиан. Когда какой церковный праздник в ноябре ― календарь смотрите в материале.

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1 ноября — пророка Иоиля; перенесение мощей преподобного Иоанна Рыльского.

2 ноября — великомученика Артемия.

3 ноября — преподобного Иллариона Великого; перенесение мощей святого Иллариона, преподобного Феофила и Иакова Омучских.

4 ноября — Казанской иконы Божией Матери.

5 ноября — апостола Иакова; перенесение мощей праведного Иакова Боровичского.

6 ноября — иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость».

7 ноября — мучеников Маркиана и Мартирия; преподобной Матроны Власовой.

8 ноября — великомученика Димитрия Солунского; преподобного Феофила Печерского.

9 ноября — мученика Нестора Солунского.

10 ноября — великомученицы Параскевы; преподобного Стефана Савваита, святого Димитрия

11 ноября — преподобной мученицы Анастасии Римлянки; преподобного Аврамия затворника и блаженной Марии; преподобной Анны.

12 ноября — священномученика Зиновия; апостолов от 70-ти Тертия, Марка, Иуста и Артемы.

13 ноября — мученика Епимаха; апостола от 70-ти Стахия, Амплия, Урвана, Наркисса, Апеллия и Аристовула; преподобных Спиридона и Никодима.

14 ноября — чудотворцев Космы и Дамиана Асийских и матери их.

15 ноября — преподобного Маркиана Киринейского.

16 ноября — мучеников Акепсима епископа, Иосифа пресвитера и Аифала диакона; преподобного Акепсима, праведного Снандулии.

17 ноября — преподобного Иоанникия Великого; священномучеников Никандра, епископа Мирского, и Ермея пресвитера.

18 ноября — мучеников Галактиона и Епистимии; апостолов от 70-ти Патрова, Ерма, Лина, Гаия, Филолога.

19 ноября — преподобного Варлаама Хутынского.

20 ноября — иконы Божией Матери «Взыграние»; преподобного Лазаря Галисийского.

21 ноября — Собор архистратига Михаила и прочих небесных сил бесплотных, архангелов Гавриила, Рафаила, Уриила, Селафиила, Иегудиила, Варахиила и Иеремиила

22 ноября — мучеников Онисифора и Порфирия, преподобной Матроны, иконы Божией Матери Скоропослушница

23 ноября — апостолов от 70-ти Ераста, Олимпа, Родиона, Сосипатра, Куарта и Тертия; мученика Ореста врача; колесование великомученика Георгия.

24 ноября — великомученика Мины; мученика Викентия; преподобного Мартирия Зеленецкого.

25 ноября — иконы Божией Матери «Милостивая».

26 ноября — мучеников Антонина, Никифора и Германа; мученицы Манефы.

27 ноября — апостола Филиппа.

28 ноября — начало Рождественского поста.

29 ноября — апостола и евангелиста Матфея.

30 ноября — святого Григория Чудотворца.

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