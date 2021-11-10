9 ноября StarlightMedia, медиагруппа №1 украинского медиарынка, провела День партнера, где собрала игроков рынка и поделилась своими планами на 2022 год. Все произошло, как на премии EMMY, – в строгом соответствии с карантинными ограничениями: при полной вакцинации и дополнительном экспресс-тестировании и гостей, и команды мероприятия, что открывало доступ на локацию и свидетельствовало о культуре новой безопасности и уважения друг к другу.





Руководители StarlightMedia эксклюзивно рассказали об основных новинках шоу и сериалов телеканалов, ожидающих зрителей в эфире следующего года, а также о преимуществах и новых возможностях сотрудничества для Партнеров группы. CEO StarlightMedia Александр Богуцкий, руководитель дивизиона «Вещание» Дмитрий Троицкий, руководитель дивизиона «Производство» Владимир Локотко, исполнительный директор ICTV Анастасия Штейнгауз, исполнительный директор СТБ Людмила Семчук и исполнительный директор Нового канала Ольга Задорожная презентовали все лучшие, эксклюзивные проекты, легендарные программы и команду, которая их создает, – то есть все то, что обеспечивает медиагруппе безоговорочное лидерство среди зрителей.

«Как лидер медиарынка, мы понимаем ответственность не только за бизнес-результаты, но и за развитие нашей страны. Телевидение еще раз показало, что во времена самых сложных вызовов играет важную социальную роль. Каждый день наша команда работает ради положительных перемен в обществе. StarlightMedia – ведущий производитель и дистрибьютор любимых программ и сериалов миллионов украинцев, качество и актуальность которых обеспечивает нам лидерство. ICTV – №1 в Украине. СТБ – №1 среди женской аудитории, Новый – №1 среди аудитории 14-30 и 18-35. М1 и М2 – музыкальные лидеры страны. В 2021 году мы изготовили 6700 премьерных часов контента и запустили 50 новых проектов, были и остаемся лидерами по распространению социальной рекламы. Мы много внимания уделяем освещению пандемии Covid-19. Мы уверены, что особое значение во времена карантина и опасности вируса приобретает партнерство – одна из важнейших ценностей StarlightMedia. Мы благодарим всех за доверие и партнерство. Мы призываем его развивать в интересах зрителей, украинцев, ежедневно включающих наши телеканалы на родине и за рубежом, в оккупированных Донецке и Крыму, чтобы получить тепло друзей, чтобы сопереживать и жить жизнью. Это очень важно. И это мы можем сделать только вместе, ведь бесплатное телевидение оплачивается рекламодателями», – сказал Александр Богуцкий.

Большие вдохновляющие шоу и впечатляющие сериалы от канала, с которым возможно все!

СТБ, телеканал больших шоу и незабываемых историй, вдохновляющих реалити и сериалов-событий, на 2022 год готовит много разножанровых премьер. По возвращении в эфир осенью легендарное шоу «Україна має талант» бьёт рекорды не только в эфире, но и в интернете, став ТОП-продуктом октября украинского телевидения с долей 17,6%. В следующем году состоится еще одно возвращение легенды – вокального шоу «Х-фактор». А также – премьера грандиозного танцевального проекта. Лучшие танцовщики и танцовщицы страны снова соберутся на СТБ, чтобы бороться за звание сильнейшего. Работа над танцевальным шоу уже начата, и телеканал объявляет о старте кастинга.

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На главной кухне страны в кулинарном реалити «МастерШеф» соберутся самые яркие звезды прошлых сезонов, чтобы выяснить, кто же из них лучший шеф за всю историю существования проекта.

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Самое романтическое реалити страны продолжит дарить зрителям невероятные свидания по пятницам – СТБ снимает 12-й сезон успешного проекта «Холостяк». Весной искать любовь вместе со зрителями СТБ будет 32-летний Алекс Топольский, украинец по происхождению, уже 10 лет живущий в Америке и создавший там успешный бизнес.

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В 2022 году СТБ будет продолжать линейку реалити, которые помогают зрителям изменить свою жизнь. К успешным проектам «Супермама», «Супербабушка» и «Хата на тата» присоединится новинка сезона – реалити «Счастливы за семь дней» о поразительных преобразованиях в жизни героинь, которых они будут достигать всего за неделю. А также спецвыпуски социального проекта «Беременная в 16».

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На 2022 год СТБ снимает целый ряд впечатляющих сериальных проектов. И среди них – легендарная костюмированная мелодрама «Крепостная», которая продолжит покорять не только сердца украинцев, но и весь мир. В производстве уже четвертый сезон. События будут происходить через 23 года от начала первого сезона, а в центре внимания окажутся дети главных пар сериала.

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Громкие премьеры от канала №1 Украины

Объявленные планы на 2022 год четкие и уверенные. ICTV покажет громкие премьеры и продолжение любимых зрителями проектов. Причем безотлагательно, уже 29 ноября, канал всколыхнет Украину масштабным запуском игры «Кто хочет стать миллионером?». Ее будет вести народный артист Украины Стас Боклан. Как всегда, своим юмором украинцев будут веселить актеры «Дизель Шоу», которые после исторической победы за внимание зрителей в новогоднюю ночь готовят еще более яркое шоу к встрече 2022 года и представят новую программу.

Также среди новинок ICTV – увлекательные сериалы. Впервые в своей истории телеканал вышел в открытое море, чтобы снять сериал о приключениях патрульных полицейских на воде под названием «Морская полиция. Черноморск». А еще в следующем году ICTV покажет минисериал «Штурм» об украинских спецназовцах. В жанре иронического детектива зрителей канала развлекут продолжение сериалов «Участковый с ДВРЗ», «Коп из прошлого» и премьера «Горячие копы». Также канал готовит остросюжетный экшн с бандитскими разборками «Крутые меры».

Обновления ждут и новостные проекты. В скором времени «Утро в большом городе» удивит виртуальной студией – картинка станет живее, а информационная часть дополнится интересными визуальными решениями.

Мощные современные и любимые легендарные шоу, звучащие по-Новому

Новый канал весной 2022 года запускает линейку комедийных сериалов (200 премьерных серий) под слоганом «Смейся по-новому» в слоте 18:00, которая продлится и осенью. Среди них – любимый сериал аудитории «Будиночок на щастя» и новые многосерийные проекты. Например, детективная комедия «Полкан» о полицейском Курочке и кобеле Полкане, в которого переселилась душа другого копа. А также две ленты о сильных женщинах: адаптация сериала о 40-летней героине, которая строит карьеру и отношения под видом 26-летней, и сериал «Люба» – о матери-одиночке с тремя детьми, которая внезапно получает в наследство квартиру и сложные отношения с матерью. Кроме того, в 2022-ом зритель увидит сериал «Леся» – о поисках любви с Лесей Никитюк в главной роли, многосерийное кино о дружбе и любви на высоте десятков тысяч метров «Высокие ставки» и комедийную ленту о женском баскетболе, победах, поражениях, любви и разочарованиях «ДримТим».

Кроме титанов типа «Кто сверху?» и «Аферисты в сетях», в 2022 году Новый канал запустит восемь новых проектов. Среди них – реалити «Пара на миллион» с Лесей Никитюк и Романом Мищеряковым — собственная разработка для Нового канала, в которой пары уверенных в себе Insta-девушек и нелюдимых ребят будут бороться за миллион гривен и учиться друг у друга новым качествам. А также проекты, цель которых – улучшить сервис в Украине. Это соревнование гостиниц в реалити «Ревизоры на пороге» с любимицей зрителей Анной Жижей и проект «На ножах», в котором адский шеф Алекс Якутов будет помогать рестораторам делать их заведения более успешными. В 2022-ом Новый канал отправит самых ярких звезд украинского шоу-бизнеса во Францию ​​– проходить испытания на ловкость и смекалку, искать ключи и собирать золотые монеты в адаптации легендарного формата шоу «Форт Буаяр». И, конечно, в следующем году зрителей ждут новые сезоны проектов «Адская кухня», «Improv Live Show» и «Где логика?» с новым ведущим Андреем Бедняковым.

Канал продолжит производить мощные диджитал-проекты. Например, «Предметка» и «Предметка. Пост-шоу» с ведущим Сергеем Никитюком, а также краш-тесты с участниками реалити, сопровождающие ТВ-сезон. Кроме того, зрителей ждут и диджитал-проекты, не имеющие отношения к ТВ, – веб-сериал, новое шоу на YouTube и сериал в ТикТок.

Украинская музыка, которую услышат миллионы

Телеканалы М1 и М2 также подготовили много интересного. В 2022 году они планируют расширить линейку хит-парадов, программ развлекательного и информационного характера. 28 апреля в киевском Дворце спорта состоится Церемония награждения премии «M1 Music Awards». Это фантастическое музыкальное шоу, аналогов которому нет в Украине. Масштабное событие собирает во Дворце спорта 10 тысяч человек.

М2 планирует уже в шестой раз провести «Хит-конвейер» – конкурс украиноязычной песни, призванный открыть новые имена в музыке. За пять сезонов проект открыл около 70 новых исполнителей, уже ставших частью музыкальной индустрии Украины. Главный приз стоит ожесточенной борьбы – мощный пакет раскрутки, включающий съемки профессионального клипа и его ротацию на каналах М1 и М2.

Вместе возможно все!

Starlight Media – медиагруппа №1 в Украине, которая развлекает и вдохновляет, но она значительно больше, чем обычное телевидение. На ICTV, СТБ, Новом, М1, М2, ICTV Ukraine мы рассказываем истории о реальной жизни, ведь точно понимаем, что волнует украинцев. Мы меняем общество и страну к лучшему и уверены, что вместе возможно все!

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