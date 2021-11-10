10 ноября на СТБ вышли 13 и 14 серии драмы «Кріпосна. Жадана любов». Катя спасается от Жадана, но ее все равно находят. Стефан подходит вплотную к тайне смерти Веры, а Павлина переживает горе. О чем 13 и 14 серии «Крепостной»-3 ― читайте в материале.

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Андрей удерживает Катю в больнице и пытается избавиться от борделей, чтобы она осталась с ним. Стефан и Ольга ищут ее по всему Киеву, потому что она слишком подозрительно исчезла. А матушка Григория в это время принимает дочь помещика на «присмотр» взамен на щедрое пожертвование. Удастся ли Кате с друзьями убежать от полицаев Безуса и от шпиков Жадана?

«Крепостная» 3 сезон 13 и 14 серии ― обзор и сюжет

Андрей держит Катю в больнице. Он заставляет врача Верховинца лично присматривать за ней и приставляет Назара охранять палату и никого не впускать. Между тем Жадан делает резкий жест ― он просит Богдана сообщить, что продает все бордели. Врач рассказывает Кате, что Жадан спас его сына от каторги, однако, по мнению Верховинца, какие-то доказательства остались, потому что купец им легко манипулирует. Он посылает записку Жадану о том, что не может больше удерживать Катю, и просит не наказывать его сына.

Ольге дома у Жадана сообщают, что Катя с Андреем уехали, а Стефан следит за Назаром и вычисляет, где Катя. Ольга пытается пройти на разведку в отделение, однако напрасно. Они готовят план по спасению Кати.

Карпо Карпович с невесткой едет к сватье, однако это сватовство, замаскированное под гостины. Там он честно говорит женщине, что любит другую. В это время Павлина приходит в лавку, а там сын Карпа сообщает ей, что отец уехал свататься.

Стефан нейтрализует Назара и пытается спасти Катю, но верный кузнец так просто не сдается. Ольга вовремя приходит на помощь, и Катю увозят к ней домой.

Натали принимает в монастырь дочь известного помещика ― он утверждает, что в девушку вселился демон. За щедрое пожертвование монахини будут содержать ее у себя и готовить к постригу. Главная конкурентка Григории наблюдает это и готовит план мести.

Жадан узнает об исчезновении Кати в тот момент, когда уже готовился перевезти ее в свой летний домик. Он вызывает Безуса лично, и теперь по всему Киеву развешены портреты Кати и Стефана, а на всех выездах полиция досматривает кареты.

Жадан узнает, что Безус хочет приобрести бордель Макаровой. Однако при личном общении с бандершей купец соглашается поделить заведение пополам. Оказывается, что и у Безуса, и у Макаровой на него есть компромат.

Назар по дороге из церкви с дочерью на руках замечает Стефана и следит за ним вплоть до дома Ольги. Он посылает мальчишку за Жаданом. Однако Катя рассказывает ему всю правду, и кузнец соглашается помочь. Они срочно бегут из Киева в карете Ольги под видом супружеской пары с ребенком и няни. Стефан же становится вышибалой в борделе Макаровой и Безуса.

Став совладельцем борделя, Безус бесцеремонно вламывается в кабинет Макаровой и ставит два условия: теперь девушки для него будут бесплатными и здесь будут торговать опием. Он сам проконтролирует, чтобы у власти не было вопросов к продаже наркотиков.

Катя прибывает в монастырь в Чернигове и просит убежища у матушки Григории.

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Смотрите с понедельника по четверг в 20:15 на телеканале СТБ сразу по две серии третьего сезона легендарной мелодрамы ― «Кріпосна. Жадана любов», где зритель узнает, как Катя и ее друзья справятся с новыми испытаниями судьбы.

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