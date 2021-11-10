Гороскоп на 11 ноября 2021 года подскажет, кому грозят ссоры с любимыми и болезни, а кто может стать везунчиком дня. Читайте гороскоп на 11 ноября от экстрасенсов СТБ.

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Овен

День сюрпризов и испорченных планов. У Овнов может произойти недоразумение в семье и провал проекта на работе.

Телец

У Тельцов могут кардинально измениться планы на день или неделю как дома, так и на работе. Необходимо запастись терпением и стрессоустойчивостью.

Близнецы

Близнецам на работе могут сделать предложение, от которого тяжело отказаться. Необходимо взвешивать все аспекты и не торопиться с принятием решения.

Рак

В четверг Раки могут встретить любовь всей своей жизни. Следует быть смелыми и не бояться показать свое расположение.

Лев

Харизма Львов в четверг может помочь разрешить конфликты на работе. Пребывание в центре внимания не только даст вам уверенность, но и увеличит шанс на карьерное продвижение.

Дева

У Дев возможна неожиданная крупная финансовая операция. Следует быть осторожными с критикой близких ― может начаться конфликт.

Весы

Вас ждет неудачный рабочий день. Необходимо сконцентрироваться на задачах и не вступать в конфликты.

Скорпион

Скорпионов ждет нервный день, в течение которого придется исправлять ошибки и закрывать старые проблемы. Необходимо сохранять спокойствие ― тогда есть шанс на удачный исход дел.

Стрелец

Стрельцам нужно обратить внимание на здоровье и нервное перенапряжение. Не следует работать сверхурочно ― есть риск заболеть.

Козерог

Козероги в четверг могут получить новую бизнес-возможность. Однако следует оценить все риски ― это не лучший день для принятия поспешных решений о смене работы.

Водолей

Водолеев вечером ждет приятная новость. Родные захотят побаловать вас, оцените их старания по достоинству.

Рыбы

У Рыб возможны недоразумения со второй половинкой. Не следует ссориться и разрывать отношения ― из-за напряжения и усталости вы можете преувеличить проблему, на которую обратили внимание.

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