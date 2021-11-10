В среду, 10 ноября, в 20:15 на телеканале СТБ выходят 13 и 14 серии костюмированной мелодрамы «Кріпосна. Жадана любов». Сериал рассказывает драматическую историю уже бывшей крепостной Катерины Вербицкой. Удастся ли Кате сбежать из новой клетки? Что будет в 13 и 14 сериях «Крепостной»-3, смотрите в эфире СТБ.

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Стефан и Ольга спасают Катю из лечебницы для душевнобольных, а Жадан мечется из крайности в крайность, чтобы вернуть любимую.

«Крепостная» 3 сезон: что покажут в 13 и 14 сериях от 10.11.2021

Андрей ухаживает за Катей в больнице, пытается вымолить прощение. Она не хочет его прощать и оставаться с ним, а он не хочет ее отпускать. Жадан приставляет к Кате доктора Верховинца, шантажируя его сыном, а Назара просит охранять вход в ее палату.

Как Ольга и Стефан найдут Катю?

Помещик Луценко привозит в монастырь Натали падчерицу Ксению, утверждая, что в нее вселился демон. Неужели Натали пойдет проторенным путем церковников?

Стефан убеждается, что сумочка с дагерротипом убийцы Веры по-прежнему у Оксаны. Жадан решается срочно продать бордели, чтобы Катя его простила.

Стефану удается проникнуть в палату, чтобы освободить Катю, но стража не дремлет. Удастся ли план Ольги и Стефана?

Богдан намекает Оксане о грядущих изменениях. Оксана следит за Настей для него.

Карпа везут в Васильков к Надежде в гости. Павлине дети говорят, что он поехал свататься. Чем обернется план невесток Малеваного?

Неожиданно Безус просит Жадана отдать ему салон мадам Макаровой, но бандерша против. Как купец решит этот спор?

Назар выслеживает Катю, но неожиданно у него открываются глаза на Жадана.

Проститутка Маричка влюбляется в Стефана. Катерина просит приюта у Натали в обители, но впустит ли ее бывшая подруга после перемен в ней?

Video: 13 и 14 серии сериала «Кріпосна. Жадана любов»: Спасется ли Катя от Жадана? Сериал Крепостная 3 сезон – 13 и 14 серии на сайте СТБ уже 10.11.2021. О чем сюжет тринадцатой и четырнадцатой серий фильма Крепостная 3 сезон читайте в анонсе

Смотрите новые 13 и 14 серии «Крепостная»-3 в 20:15 на телеканале СТБ.

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