Мистические места Киева часто интересуют любопытных экстремалов и просто туристов. Именно поэтому редакция сайта stb.ua подготовила для вас 10 самых мистических мест в Киеве от победителя «Битвы экстрасенсов»-18 Каина Крамера.

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№ 1. Подземная тюрьма НКВД

Секретная тюрьма НКВД находится в самом центре Киева под землей, на территории старинной Киевской крепости. Вход в подземелье во времена СССР был засекречен, а когда построили станцию метро «Печерская», то все лазы в темницу затопила грунтовая вода. Неудивительно, что помещение нашли сравнительно недавно – с началом строительства элитных высоток.

Кроме тюрьмы существовала целая система коридоров, служивших для перемещения войск и даже двустороннего движения транспорта. Диггеры, которым посчастливилось побывать там, рассказывают об огромной трубе и крепежах для вагонетки внутри нее, а также об огромных цистернах. По мнению историков, с помощью вагонеток советские спецслужбы выгружали тела заключенных прямо в Днепр. Кислота в цистернах тоже помогала избавляться от трупов. Сейчас проходы в подземелье засыпали и не пускают туда даже археологов.

№ 2. Байково кладбище

Возраст кладбища составляет полторы сотни лет, за которые место обросло легендами и страшными историями. На его территории находится множество мрачных склепов, надписи на которых давно стерло время. Вокруг захоронений ходит молва о том, что их и по сей день охраняют привидения.

Кладбище было названо именем генерала Сергея Байкова, который участвовал в Наполеоновской и русско-турецкой войнах, и после выхода в отставку переехал жить в Киев. Также в его честь названы столичный Байковый яр, Байкова гора и Байкова улица. Во время войны 1941–1945 годов склепы служили убежищем для евреев и киевлян от немецких оккупантов.

Где: ул. Байковая, 6

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№ 3. Тоннели под Днепром

Недостроенная система тоннелей должна была соединить правый и левый берег Днепра. Еще в 1930-х годах Сталин пожелал создать подземное сообщение между всеми районами Киева, но проект был приостановлен из-за крупной аварии. Вторжение нацистов и вовсе отодвинуло строительство на десятый план. Уже к концу 1940-х идея с тоннелями стала неактуальной и работы остановили навсегда. В наши дни мистическое место на Жуковом острове наполовину затоплено, что придает зияющим проходам еще более жуткий вид.

Где: Жуков остров

№ 4. Замковая гора (Хоривица)

Замковую гору также часто называют Лысой (хотя в столице их несколько). Историки говорят, что в древности здесь было языческое капище, а в царские времена место связывали с нечистой силой. Неслучайно даже в респектабельной дореволюционной газете «Киевлянин» можно было прочесть: «Как существует поверье в народе, на Лысой горе в Киеве собираются ведьмы со всего света праздновать вместе с упырями шабаш…»

В связи с этим гору стали называть «бесовской»: ходили слухи о тёмных ритуалах и вратах в потусторонний мир – ведь не зря на горе обосновался «ведьмин склеп» в сочетании с древними покосившимися крестами. Эзотерики утверждают, что в этом месте аномальная энергетика. В любом случае оно притягивает неформалов, язычников, сатанистов, туристов и просто любопытных.

Где: Андреевский спуск, 20-б

№ 5. Заброшенная психбольница

Строительство психиатрической лечебницы в Кирилловском гаю началось перед развалом Советского Союза. Постепенно финансирование урезали, а потом и вовсе заморозили проект. Заброшенный недострой особенно любят страйкболисты и неформалы. Стоит отметить, что место чрезвычайно травмоопасное, даже бывали смертельные случаи. Поскольку мародеры вытащили из здания почти весь металл, в полу и в стенах образовались дыры, в которые можно провалиться, если не смотреть под ноги.

Где: Врубелевский спуск

№ 6. Завод «Радикал»

Это одно из самых безлюдных мест столицы: зараженный ртутными отходами, завод не привлекает даже бездомных и наркоманов. В 1990-х завод обанкротился, и все оборудование стали постепенно вывозить. Но уровень вредных веществ в здании по-прежнему высокий.

В заброшенных огромных помещениях веет холодом от заваленных стен. По полу разбросаны реактивы, которые даже заядлые экстремалы не рискуют брать в качестве сувенира. Старые часы олицетворяют остановившееся время, которое не вернешь.

Где: ул. Красноткацкая, 61

№ 7. Лысая гора на Выдубичах

Всего в Киеве четыре Лысых горы, но самой мистической считают ту, что возле Выдубицкого монастыря. Она и по сей день является местом сборища сатанистов, язычников и мистиков. Считалось, что хан Батый при захвате Киева замуровал в пещерах горы спрятавшихся там жителей. С тех пор их души не дают покоя обитателям окрестностей. Во времена Петра І здесь при строительстве оборонительного форта убили около 3 тыс. крепостных. А в 1906 году на горе установили виселицы для казни государственных преступников. Все эти массовые смерти совсем не благотворно влияют на энергетику места, даже столько столетий спустя.

Где: Лысогорский форт, м. Выдубичи

№ 8. Зеленый театр

«Зеленка» — площадка для проведения всевозможных встреч неформальной молодежи, концертов и выступлений. Зимой это место погружается в полное безмолвие и мистическое спокойствие. Есть легенда, что в старинном амфитеатре обитают призраки, поэтому стены воспроизводят несвойственные им звуки. В загадочности театра стоит убедиться воочию.

Где: Парковая дорога, 2

№ 9. Сулимовка

Среди самобытных сооружений в Киеве выделяется усадьба Акима Сулимы, или «Сулимовка». Здание начали строить в тридцатых годах 19 века. К сожалению, Аким Сулима – дальний родственник гетмана Ивана Сулимы – завершенным свой дом так и не увидел. Мужчина трагически погиб. После смерти мужа Ульяна Степановна вышла замуж за генерала Николая Ловцова. Именно тогда, как утверждали киевляне, имение начал посещать призрак бывшего хозяина. Поговаривали, что являлся он из-за ревности, даже на том свете. В 1859 году усадьбу передали под нужды малообеспеченных горожан и несовершеннолетних сирот. Последние очень боялись «сулимовского призрака» до тех пор, пока в имении не разгорелся пожар.

Где: Лютеранская, 16

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№ 10. Косой капонир (Печерская крепость)

Издавна считалось, что именно из-за этого оборонительного сооружения сам Наполеон Бонапарт не рискнул идти в поход на Киев. Сейчас — это часть музея Киевской крепости. Строение таит в себе множество мистических историй и воспоминаний, с которыми можно ознакомиться, посетив музей.



Где: ул. Госпитальная, 24

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