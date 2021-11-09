Совсем скоро осень вступит в свои владения, а значит, нужно хорошенько подготовиться к новому сезону. Неотъемлемой частью любого модного образа являются не только одежда и обувь, но и аксессуары. Особое внимание стоит уделить выбору головных уборов. Но какие шляпки будут в тренде осенью 2021 года? Ответ найдете в нашем материале.

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Фуражка

Фуражка ― хит осеннего сезона 2021. А чтобы этот головной убор выглядел более женственно, дизайнеры предлагают модели с обильной декорацией. Надписи, металлические элементы, шнурки и веревочки ― вот на что стоит обратить внимание, выбирая фуражку в качестве головного убора. Также не стоит отказываться от моделей, сделанных из кожи или клетчатой ткани. Как бы там ни было, а классика всегда актуальна.

Бейсболка

Бейсболки в качестве головного убора в холодное время года давно полюбились модницам всего мира. Это не только красиво, но и чертовски удобно. Однако в осеннем сезоне 2021 сей аксессуар претерпел некоторые изменения: наряду со спортивными моделями будут пользоваться успехом стильные бейсболки. Сочетайте их с курткой и пальто.

Береты

Женские береты, похоже, никогда не выйдут из моды. И не удивительно, ведь, когда мы говорим о данном аксессуаре, то сразу же в памяти всплывает Франция. А что у нас ассоциируется с модой, как не изысканная парижанка в красном берете? Выбирая подобный головной убор, не ограничивайте себя: в сезоне осень 2021 актуальны модели из фетра, кожи и трикотажа. А в качестве декора стоит обратить внимание на элементы из меха, стразы и различные надписи.

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Котелки и трилби

Одним из необычных головных уборов в сезоне осень 2021 являются котелки и трилби. Это шляпки с невысокой тульей и узкими полями, которые делают головной убор практичным и удобным. А вот что касается цвета или ткани, то выбор неограничен. Пока давайте просто постараемся привыкнуть к чему-то новому, а за трендами в декоре будем следить в следующих сезонах.

Шляпы и шляпки

Что же касается шляпок, то они всегда актуальны. И в осеннем сезоне 2021 ― особенно. Такой головной убор прекрасно сочетается с пальто классического кроя или модным тренчем. Особое внимание стоит обратить на шляпы-флоппи, модели федора, а также на шляпки с узкими и широкими полями. Что касается цвета, то нет строгих ограничений. Главное правило ― шляпка должна сочетаться с одеждой. От контраста лучше отказаться.

Кепи

Этот вид головного убора не один сезон занимает лидерство среди женских аксессуаров. В сезоне осень 2021 дизайнеры предлагают модели из кожи с мягким верхом, модели из фетра, кашемира и велюра. Что касается новинок, то актуальны модели из клетчатой ткани и комбинированные варианты. Кепи прекрасно смотрятся в паре с плащом и курткой.

Как правильно выбрать головной убор

Как правильно выбрать головной убор? В этом нет ничего сложного, если следовать простым правилам. Так ,блондинкам стоит отдавать предпочтение черно-белым моделям. Диапазон цветов ― от розового до лиловых и фиолетовых оттенков. А вот от излишнего декора стоит отказаться. Шатенкам лучше присмотреться к моделям темных оттенков: темно-коричневого, орехового, синего и черного. Рыжеволосым модницам подойдут желто-коричневые, золотистые и бирюзовые цвета. А вот брюнеткам стоит остановить свой выбор на ярких моделях, особое внимание уделив красному цвету.

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