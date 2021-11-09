9 ноября на СТБ вышли 11 и 12 серии драмы «Кріпосна. Жадана любов». Катя пытается оправдать Андрея, однако узнает, что мужчина ей врал. Стефан и Ольга вгрызаются в преступную империю Жадана. Андрей ошибается и совершает поступок, о котором пожалеет. О чем 11 и 12 серии «Крепостной»-3 ― читайте в материале.

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Катя по просьбе Ольги поговорила со Стефаном, и мужчина раскрыл свое прошлое. Она начала проверять правдивость его слов и нашла учетную книгу Жадана. Оказывается, он унаследовал преступную империю и почти что торгует людьми. Когда он собирался сказать об этом возлюбленной?

«Крепостная» 3 сезон 11 и 12 серии ― обзор и сюжет

Стефан наконец-то раскрывает всю правду о своей жизни в изгнании, как он получил титул от князя Яблоневского, каким была его жизнь в Польше и что привело его к мести Жадану. Оказывается, все было не так, как говорил Андрей. Стефан показал письма, из которых понятно, что Вера любила его, а в бордель пошла после того, как ей Жадан предложил «решить вопрос». Затем Стефана подставили и приговорили к изгнанию.

Катя ищет письма или записки Жадана в его конторе, однако, по совету Ольги, находит книгу учета. Сама Катя не может ее расшифровать, к тому же обращает на себя внимание озабоченного Жадана.

Стефан устраивается помощником и охранником в бордель, где жила Катя, ― с ним связан Жадан, и там произошло убийство. Катя расспрашивает старую знакомую Настю об убийстве, и об этом узнает любовница Богдана и ему обо всем рассказывает. Богдан и Жадан решают избавиться от Насти – ее подставляют и выгоняют из жилья и работы при Лавре.

Стефан вспоминает, как умер старый князь, которого он спас и который принял его как сына. Тот до последнего уговаривал не мстить Жадану. Тем временем Ольга расспрашивает в порту и узнает от бывшего начальника Жадана, что тот юношей ушел в команду главного бандита Киева и после этого очень быстро разбогател. Уже через год газеты изобиловали сообщениями о том, сколько жертвует Жадан на благотворительность и как помогает крепостным.

Стефану удается узнать, что Богдан Хорунжий собирает деньги с почти всех борделей Киева ― они принадлежат Жадану.

Тем временем дети Карпа устраивают отцу посиделки с потенциальной невестой под видом семейного ужина. Карпо игнорирует их попытки, а находит самые дорогие сладости и дарит Павлине вместе с мясорубкой ― новым изобретением. Сначала женщина на него дуется, но все же прощает, приходит в лавку и зовет на следующий день на кухню. Удачно ли сложатся отношения Павлины и Карпа дальше?

Елена созывает гостей на вечер памяти мужа. Когда все прибыли, они с Николя оглашают о своей женитьбе, благословенной еще Кореневым. От неловких расспросов и косых взглядов Елена спасается благодаря Кате ― та привлекает внимание к себе, чтобы насмешки Рогнеды посыпались на нее. Рогнеда на вечере одна ― муж после первого неповиновения окончательно ушел в запой и загул по борделям Жадана, поэтому отсыпается днем дома.

Назар жалуется, что в цехе ему не дают больших заказов, потому что он недолго там. Тогда Жадан просит его сделать решетку для нового крыла больницы ― для душевнобольных.

Катя узнает правду о Жадане, идет с книгой учета к нему и обвиняет во лжи. Она обещает всем рассказать, что Жадан действительно торгует девушками в борделях Киева. Испуганный мужчина пытается ее остановить, но врывается его тетушка и усыпляет Катю. Ее отправляют в новое крыло больницы, где сажают под замок.

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Смотрите с понедельника по четверг в 20:15 на телеканале СТБ сразу по две серии третьего сезона легендарной мелодрамы ― «Кріпосна. Жадана любов», где зритель узнает, как Катя и ее друзья справятся с новыми испытаниями судьбы.

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