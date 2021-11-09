«Крепостная»: сюжет и описание серий

Легендарный сериал «Крепостная» покорил зрителя. Костюмированная мелодрама рассказывает историю о тяжелой судьбе главной героини. Какой сюжет драмы «Крепостная»? Читайте в материале описание всех 48 серий.

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Сюжет сериала «Крепостная»

Трогательная история героини Катерины Вербицкой, которая выросла в доме богатых помещиков, не оставит равнодушным никого. Крепостная и сирота Катя воспитывалась, как истинная аристократка. Но все же она крепостная. Все события сериала происходят в далеком 1856 году, сразу после окончания войны. Это время дворянства и крепостничества — богатые покупают бедных и используют их как подданных в своих больших особняках.

Описание серий сериала «Крепостная»

1 серия

В первой серии зритель знакомится с главной героиней — сиротой Катериной Вербицкой. Крепостная Катя видит, как пан небрежно относится к ней. Однако девушка не понимает такого холодного отношения, ведь именно его семья забрала ее в этот дом еще ребенком. А госпожа, которая ждет сына с войны уже много лет, воспитала ее как родную дочь. Каким счастьем будет для матери увидеть сына Гришу целым и невредимым. Но как удивится Григорий, когда увидит прелестную Катю на кухне своего дома.

2 серия

Сын хозяев Григорий начинает домогаться крепостной Катерины. Однако сама девушка не осмеливается рассказать обо всем крестной. Как с этим справится Екатерина? В то же время в семью вдовы Косач вернулся с войны сын Алексей. Сразу по возвращении он попадет на бал, где будут все вельможи округи. Просьбы матери жениться на госпоже Лидии Шефер сын игнорирует, ведь много лет влюблен в панночку Натали Дорошенко. По стечению обстоятельств госпоже Натали помогает репетировать романс к балу Катя, аккомпанируя на фортепиано.

3 серия

Возвращаясь домой, Катерину от дождя спасет пан Алексей. Тогда крепостная и влюбляется в него. Однако все мечты Китти развеет кухарка Павлина, утверждая, что невозможно выйти замуж за паныча. В то же время Катя пришлась по душе и ковалю Назару. Ну, а в доме госпожи Лидии бал в самом разгаре, на котором Григорий Червинский пленил сердце самой неприступной панночки Натали. Тем временем Катю отпускают кататься верхом и она снова встречается с Алексеем.

4 серия

Григорий Червинский начинает проявлять беспокойство по отношению к своей матери, которой отец постоянно изменяет. А пан Алексей не находит себе места, ведь он боится, что Катя больше не захочет с ним видеться. Но все же он уверен, что эта девушка — его судьба, и сделает все, чтобы найти незнакомку. Но самая главная интрига 4 серии – это тайна рождения Кати. Почему богатая пани забрала сироту в свой дом?

5 серия

Пан Григорий начинает воплощать свой коварный план и подбираться к Кате. Алексей тем временем ждет крепостную возле мельницы. Не увидев свою возлюбленную, он приезжает домой, где его ждут мама и пани Лидия. Госпожа Шефер уже долгое время страдает безответной любовью к Алексею, а также постоянно дает взаймы денег его семье.

6 серия

В дом Червинских приезжает пан Алексей, в которого влюблена крепостная. Неужели они встретятся и Алексей узнает всю правду о Кате? Но сама Катя намерена снова встретиться с Алексеем и рассказать ему, что она всего лишь крепостная. Но сможет ли влюбленная девушка переступить через свой страх и во всем признаться Алеше? Тем временем дом Червинских посещает госпожа Натали Дорошенко. Она не перестает мечтать о Григории.

7 серия

Григорий пытается попасть под добрую волю отца. К каким махинациям он прибегнет? Екатерина в очередной раз спешит на встречу к Алексею, но в этот раз девушка не хочет признаваться возлюбленному о том, что она крепостная, и снова не говорит свое имя. Когда Катя возвращается домой, она спрашивает у служанки Павлины, как можно получить вольную. В это время их разговор подслушивает коварная и завистливая крепостная Галина.

8 серия

Григорий принимается за домогательство Катерины и делает ей грязное предложение. Помимо этого, пан радуется, что смог реализовать свой хитрый план и получить согласие от семьи Натали на их свадьбу. Петр Иванович продолжает навещать свою протеже из театра, внимание которой хочет заполучить. Катя снова решается признаться Алексею, что она крепостная.

9 серия

Григорий узнает, что Катю хочет выкупить Алексей. Сможет ли он уговорить маму и не дать Катерине вольную? Лидия также не хочет свадьбы двоих. Она знакомится с Катей в доме Натали и унижает крепостную, указывая на ее место.

10 серия

Алексей узнает высокую цену за Катерину. После оскорблений Лидии Китти начала беспокоиться, что любимого перестанут уважать за брак с ней. Сам же Алексей начал искать деньги для выкупа и обратился за помощью к своему лучшему другу — пану Николя Дорошенко. Но будет ли столь большая сумма посильной даже для богатого друга Косачей и согласится ли он на такое?

11 серия

Григорий Червинский подался к Лидии Шефер, чтобы поговорить об общей для них проблеме — любви Кати и Алексея. В то же время Катя волнуется, что на пути к счастливой любви у нее слишком много преград. Но девушка еще не знает, какую сделку в этот момент предлагает пани Лидия Алексею Косачу. И согласится ли он пойти на то, что просит пани?э

12 серия

В доме Червинских прислуга распускает сплетни, что Косач уехал в Киев и бросил Катю. Крепостная не перестает беспокоиться за судьбу своего возлюбленного. Пан Червинский продолжает приходить в театр к актрисе, за которой он уже длительное время ухаживает. Пан Григорий, не теряя возможности, пытается задобрить свою мать и начинает уговаривать ее, чтобы та не позволяла отцу продавать Катерину.

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13 серия

Пани Натали, окрыленная любовью к пану Григорию Червинскому, готовится к замужеству… Ну, а Червинский-старший продолжает навещать театральную актрису, но в этот раз жена Петра начала активно выражать свое недовольство. Как же отреагирует Петр на дерзость своей всегда покорной супруги?

14 серия

Катя уже третий день страдает и не выходит из комнаты – девушка не может принять тот факт, что из-за пани Червинской она стала сиротой. Пан Алексей не может найти себе места, не понимая причины отказа Червинских в его намерениях выкупить Катю и жениться на ней. Григорий встретился со своей будущей женой, которая выразила свое недовольство тем, что Косача кто-то нагло оклеветал.

15 серия

Алексей понимает, что Катерину ему не отдадут. Николя же настойчиво советует Алексею еще раз попробовать переговорить с Петром Червинским и все-таки выкупить Катю за любую сумму. Ну, а в гости к пани Червинской пришла подруга, которая видела, как Петр Иванович заигрывал с театральной актрисой. Но как отреагирует пани на такую новость? Ведь раньше она только догадывалась о похождениях своего мужа, а теперь весь город распускает сплетни, что ее муж изменщик…

16 серия

Алексей же вздумал бежать вместе с Катей. Он уже уведомил невесту и подготовил новый паспорт, который поможет им скрыться от всех. Сможет ли Катя свершить задуманное и убежать от Червинских? Не заподозрит ли мать Алексея, что ее сын надумал что-то неладное? Удастся ли пану Косачу и крепостной Катерине свершить свой побег в день свадьбы пана Григория и пани Натали?

17 серия

Мать Алексея увидела прощальное письмо, которое ей написал сын перед своим побегом. А в это время Катя с Алексеем уже уехали и попрощались с прошлой жизнью, которая не позволяла им быть вместе. Григорий, узнав о том, что Катерина сбежала, озлобился еще больше и сразу умчал искать беглянку.

18 серия

Катя и Алексей успели обвенчаться, но пан Григорий помешал их счастью. А чтобы сделать Кате еще больнее, Григорий соврал, что крестная умерла по ее вине после известии о побеге. Что же теперь будет с крепостной Катериной и ее возлюбленным Алексеем?

19 серия

Алексей Косач, пребывая в камере с неким Решетниковым, узнал, что его «друг» — это Григорий Червинский. Испуганный Григорий пытается быстро найти деньги, чтобы вытащить шантажиста Решетникова из тюрьмы. Григорий понимает, что достать такую сумму ему не по силам. Как же пан выкрутится на этот раз из столь сложной ситуации? И что узнает сам Алексей от своего соседа по камере? Ну, а пани Косач написала письмо Кате с просьбой отвергнуть Алешеньку и тем самым спасти его от каторги.

20 серия

Алексей придет в дом Червинских, но не для того, чтобы просить прощения. Косач, узнав, что в доме Червинских избили крепостную, сразу начал обвинять Григория в бесчестии. Чтобы его слова не были пустыми, он упомянул, что все ранения Червинского получены не в бою, а награды его — обман. Услышав такое, Григорий обвинил Алексея в клевете. Косач не струсил, а настоял на своем и вызвал соперника на дуэль.

21 серия

Григорий Червинский в драке с Алексеем Косачем застрелил последнего. Лучшая идея, которая пришла Григорию в голову, — выдать убийство за самоубийство. Теперь Алексей мертв, а Григорий подался в игровой дом, чтобы обеспечить себе алиби. Вот только Григорий не знает, что у его преступления есть свидетель.

22 серия

Катя еще не знает о смерти любимого, но не может перестать бредить и мучиться кошмарами. Служанка Галя рассказала Кате, что ее Алексея убили. Что же теперь будет с бедной крепостной Катериной, которая больше никогда не увидит своего любимого? И как она переживет эту страшную потерю? И что ждет пани Лидию Шефер после вести о смерти Алексея, в которого она так сильно была влюблена?

23 серия

Петр Червинский, спустя лишь два месяца после смерти супруги, привел в дом новую жену. Но об этом пока не знает его сын Григорий, который уехал в Париж и скоро должен вернуться домой. Какой же будет его реакция, когда он увидит в собственном доме женщину, из-за которой умерла его мать? В доме Косачей продолжается траур по погибшему Алексею, которого все до сих пор считают самоубийцей.

24 серия

Лидия Шефер, которая горевала по Алексею долгое время, быстро оживилась, прочитав в газете объявление о продаже Кати. Она тут же умчалась на аукцион, чтобы самой выкупить крепостную, которую так любил Алексей. По мнению Лидии, пан умер именно из-за крепостной. И как сложится тяжелая судьба Китти?

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25 серия

Второй сезон начался с новой жизни Катерины Вербицкой в доме Лидии Шефер. Мучения, страдания и издевательства ворвались в жизнь крепостной с момента смерти Алексея Косача. Всю ночь Катя провела в кандалах. На утро Шефер приказала избить крепостную плетью у столба. А после отправила в поле работать.

26 серия

Утро в поместье Червинских началось с того, что Натали упала без сознания. По приезду врача оказалось, что панночка беременна. Григорию Червинскому достался капитал. Поместье осталось в распоряжении молодых. Петр Иванович решительно покинул усадьбу и уехал в Париж. А София Косач прибыла на званый ужин к Лидии Шефер. Но что произошло потом, удивило мать Алеши до боли: помещица предложила им покарать Катю. На что София потребовала прекратить издевательство! Отныне обе дамы — злейшие враги.

27 серия

Лидия Шефер от несчастной любви велела художнику нарисовать портрет Алешеньки. И понемногу начала сходить с ума, укладывая холст в постель. Николя приехал в дом к Лидии Шефер, где передал долг и попросил продать ему Катерину Вербицкую за цену вдвое больше. Но помещица только разозлилась и велела крепостную избить, не жалея розги. А самой Кате Николя порекомендовал написать общую жалобу предводителю дворянства от всех крепостных. В конце дня Катя осмелилась предложить другим крепостным написать мольбу о помощи. Каждый дал добро поставить свой «крестик».

28 серия

Помещица Лидия Шефер узнала о жалобе крепостных и разъяренная бросилась в поместье. Но по пути обратно решила навестить могилу Алексея Косача, где застала крепостную Катю. Услышав, что девушка хочет побыть рядом со своим Алёшей, помещица приказала закопать крепостную живьём рядом с могилой Косача. Илько рассказал всем, что Захар по приказу Шефер закопал Катю. Люди в гневе бросились сжигать поместье Лидии. Отец Кати в ярости зарубил купчиху топором. Но сам, увы, не смог выжить.

29 серия

Гайдамаки на заброшенной мельнице обнаружили живую Катю. Никто не верил своим глазам, но крепостная рассказала, что ее спас Захар. Как только пани уехала, он бросился ее откапывать. Тем временем жандармы прибыли на мельницу. Крепостной чудом удалось спрятаться на гнилых досках.

30 серия

Григорий Червинский бросился на поиски Китти. Бросив жену Натали в страхе одну, пан отправился в поле к могиле Косача. Никто даже не догадывается, что девушка жива. Однако кому-то Катя верит сполна и готова просить о помощи. На могиле Григорий увидел крепостную живой. Но девушка сорвалась со всех ног в бега. А пан, чтобы убедиться, что ему не мерещится, — раскопал могилу. На утро Катя дошла до Нежина, поместья Дорошенко, где ее встретил Николя. Девушка просила помощи, ведь не знала, что ей делать дальше, — она беглая. Николя пообещал Кате отправить ее в Киев на работу гувернанткой по рекомендательному письму.

31 серия

Катерина стала на путь новой жизни. Девушка добралась до Киева, где рассчитывала попасть в дом милосердных людей. Однако судьба повернулась иначе. Изнеможенная Катя потеряла сознание прямо на площади. Тут ее увидела Василинка. Да только оказалось, что девушка живет и зарабатывает в публичном доме, куда и забрала крепостную. В Червинке становится мрачно. Панический страх быть убитой, как и Лидия Шефер, сводит помещицу Натали с ума.

32 серия

Очнувшись, крепостная очутилась в доме утех. В Нежине Григорий прибыл к жандармам, чтобы просить взяться за поиски беглой Китти. Николай Дорошенко пожаловал в городскую тюрьму, чтобы выйти хоть на какой-то след убийцы Алексея Косача. Вечером в доме утех Катерина села играть на фортепиано. Здесь ее и заметил некий Жадан: «Я ее знаю».

33 серия

Катерина в Киеве понимает, что обязана либо выплатить долг, либо приступить к работе в публичном доме. В Червинке Григорий все чаще употребляет наркотические вещества и бредит. А вот Натали в отчаянии просит помощи лишь у Господа. Андрей Жадан узнал у мадам Макаровой, как Катя оказалась в публичном доме. Выяснилось, что собственница готовит крепостную к выдаче клиенту нетронутой. Однако мужчина отметил, что этого не допустит. А пока мадам Макарова уехала, в дом пробрался клиент, с которым накануне провела ночь Василинка. Тогда девушка спасала Катерину от его приставаний. Услышав крик из комнаты, Катя бросилась наверх. И уже там застала девушку зарезанной.

34 серия

Григорий Петрович вновь начал бредить от воздействия опиатов. Пан видел убитого Алексея Косача, который душил его. Андрей Андреевич Жадан прибыл к мадам Макаровой. Мужчина узнал о смерти Василинки и угрозе Кати. Поэтому пообещал взять на себя решение проблем, дабы обезопасить и девушек, и собственницу публичного дома.

35 серия

Мадам Макарова привела швею снимать мерки с Китти. Клиент велел нарядить девушку в определённое платье, которое необходимо было пошить за три дня. Крепостная слезно умоляла собственницу борделя не губить ее. На утро Григорий Червинский проснулся с нехваткой дозы опия. Разгневанный мужчина, узнав, что Натали сожгла трубку, в ярости ударил супругу. Та принялась убегать, отчего упала на ступенях и потеряла сознание.

36 серия

Мадам Макарова узнала, что Катя захотела сбежать из борделя. Это явно не понравилось собственнице, поэтому она приказала установить жесткий контроль над девушкой. В доме Червинских Натали не встает с постели. Вечером в бордель прибыл клиент к Китти. Накануне мужчина прислал фарфоровую куклу с изувеченным лицом. В письме, которое прилагалось, он написал, что девушка должна с ней играть. Андрей Андреевич Жадан случайно оказался рядом с комнатой Кати. Мужчина услышал, как девушка кричит о помощи.

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37 серия

В жизни главной героини Катерины появился Андрей Жадан, который спас девушку от клиента. Тем временем в Червинке Натали тяжело переносит последствия падения с лестницы. А Галя всеми силами пытается вернуть Панаса с рекрутов. Андрей Жадан пообещал Катерине забрать ее из борделя. Поэтому отправился к мадам Макаровой на разговор. Клиенту отдал 3000 рублей, а собственницу попросил вернуть вещи Китти. С письмом в руках Катерина убежала по адресу, указанному в рекомендательном письме. Николя взялся всерьез за поиски офицера, который мог быть свидетелем присвоения чужих орденов Григория Червинского. В игровом доме Дорошенко-младший увидел часы своего зятя у одного мужчины.

38 серия

Наступила осень, и жизнь главной героини начала налаживаться. Катерина Вербицкая поселилась в доме вице-губернатора. В Нежине в жандармерии Григорий Петрович по-прежнему требовал найти Вербицкую. Николя продолжил поиски Решетникова Егора, который был свидетелем военного преступления Григория Червинского.

39 серия

Григорий Червинский прибыл в Киев за Катей. В доме Дорошенко Натали заявила, что намерена уйти в монастырь, ведь только там сможет унять свою боль. А в поместье вице-губернатора Катя встречает крестного своего воспитанника – маленького Владимира. Но каким удивлением стала для Китти встреча с Андреем Андреевичем Жаданом. А вице-губернаторша рассказала о своих чувствах к Николаю Дорошенко.

40 серия

Господин Жадан велел Кате покинуть дом вице-губернатора. Мужчина думает, что девушка была готова продать свою невинность. Однако разгневанная Катя велела Андрею Андреевичу получше узнать, как она оказалась ранее в публичном доме. Узнав о женихе Кати, Жадан вспомнил, где видел девушку. Елена Александровна рассказала Кате, как Жадан выкупил себя из крепостных. Благодаря своему тяжелому труду мужчина смог стать вольным. И отныне помогает каждому нуждающемуся. Вечером в поместье вице-губернатора состоялся бал.

41 серия

Григорий Червинский оказался в Киеве на балу в доме вице-губернатора. Здесь он и увидел крепостную Катю. Однако и Елена Александровна, и Николя уверяли мужчину, что ему показалось. Девушка в спешке собирала чемодан, дабы сбежать от рук Червинского. Но к ней на помощь пришёл Николя. За помощью Дорошенко обратился к своему близкому другу — Андрею Жадану. Он и забрал девушку к себе в дом.

42 серия

В доме у Андрея Жадана Катя пережидает период опасности быть пойманной Григорием Червинским. Чувства мужчины берут верх, и он осмеливается поцеловать беглую крепостную. Николя узнал всю правду о ранении Григория. Оставалось дело за малым — принести показания в суд. К вечеру выяснилось, что свидетель, который должен был поставить свою подпись под показаниями, — умер. Андрей Жадан решил показать Кате Киев и любимые места. Двое прибыли в больницу, которую открывает мужчина.

43 серия

Жизнь в Киеве оказалась куда сложнее, чем могла себе представить беглая крепостная. Осмелившись на новые чувства, девушка вновь испытывает удар судьбы. В Червинке происходят также немыслимые вещи, с которыми сам барин не в силах справиться. На открытии больницы состоялся аукцион. Продавали щетку для чистки одежды, которую собрал Лукьян. А на аукционе Лукьяну собирали 500 рублей для свободы. Не хватало 120 рублей, поэтому Андрей Андреевич по своей доброй воле готов был купить очки Лукьяна за эти деньги.

«Я хочу быть рядом с вами, куда бы вы не поехали. Я люблю вас», — признался Андрей Кате.

А после в дом ворвался отец Ольги Родзевич. Разгневанный мужчина кричал на Жадана, что тот пристыдил их семью. И теперь это позор на роду Родзевичей.

44 серия

Истории любви Андрея Жадана и Катерины Вербицкой быстро пришел конец, когда мужчина был вынужден сделать предложение Ольге Родзевич. Сердце Кати вновь переживает боль. Решение ехать в Варшаву девушка принимает незамедлительно и собирает чемодан. Николя также вернулся в родной дом. Теперь он готов рассказать отцу, что ему удалось узнать о преступлениях Григория. В поместье Червинского Натали встретилась с Лукой. Но о злых помыслах мужчины так и не догадалась. Андрей Андреевич вернулся домой, где встретился с Катериной. Девушка сообщила, что уедет через несколько часов. А также передала письмо.

45 серия

Андрей Андреевич узнал, что украли Катю. Поэтому немедля покинул вечер помолвки. После светского мероприятия Дмитрию Владимировичу стало плохо с сердцем. Елена Александровна узнала, что ее супруг умирает. Андрей Андреевич посреди ночи бросился на поиски Катерины. На рассвете Катю привели к Луке Митрофановичу: «Эту связь надо разорвать. Ибо не будет покоя ни тебе, ни ему».

46 серия

Григорий Червинский наконец получил Катерину. Однако девушке грозит серьезная опасность. Лука продолжает вводить помещика в заблуждение, чтобы получить имение. Андрей Жадан бросился в Червинку, дабы спасти возлюбленную. Григорий совсем сошёл с ума. Луке мужчина сообщил, что не будет ему покоя, пока жива Катерина. А после он готов отдать им все деньги и даже поместье. В этот момент Червинский-младший получил подозрения в убийстве Косача. Ночью Катерину вывезли Лука Митрофанович и его люди. Что они собираются сделать с девушкой? Удастся ли Кате спастись?

47 серия

Катю увезли на заброшенную мельницу, чтобы принести в жертву. Однако девушка прекрасно понимает, что никакого верования в сидящего в ней демона нет. Главной целью для Луки является заполучить имение Червинского. Лука взялся за нож, чтобы убить крепостную. К этому времени на старую мельницу приехал Жадан. Убегая по тонкому льду, Катя упала в пруд. Но раненому Андрею чудом удалось спасти девушку.

Врачу удалось извлечь пулю из ноги Григория Червинского.

«Я военный врач. Отличить английскую пулю от нашей мне труда не составляет», — отметил хирург.

Это означало лишь одно: пан Червинский совершил самострел.

48 серия

На собрание прибыл доктор Пономаренко, который продемонстрировал пулю, извлеченную из ноги Червинского-младшего. А награды Григорий позаимствовал у несчастного, который лежал на соседней койке в госпитале. А после свои показания дал единственный свидетель убийства Алексея Косача. У себя в кабинете Григорий Петрович покончил с собой, пустив пулю в висок. Натали Дорошенко не смогла справиться с несчастьем и горе-известиями. Девушка отправилась в монастырь, где получила новое имя сестры — Григория. Алексея Косача перехоронили и отпели, как набожного. Ведь доказано, что мужчина не самоубийца. Жадан выкупил поместье Червинского. Однако принципу не покупать людей не изменил. Всем крепостным Андрей Андреевич дал вольную. А у Кати попросил руки. Во время свадьбы в святыню ворвался неизвестный и вонзил нож Андрею Жадану в сердце. Мужчина упал в хрупкие руки своей супруги — Катерины Жадан.

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49 серия

Сразу после нападения в церкви Жадана доставляют в больницу, он при смерти. Катя от него не отходит. Друзьям Андрея не удается поймать убийцу. Пока Жадан с женой отсутствуют, Червинку захватывает бывший владелец Петр Червинский. Над Яковом все глумятся и хвастаются, что теперь он не имеет над ними власти, но сильно пугаются того, что возвращается Червинский. Разгневанный пан не пускает Катю на порог ее же дома, а потом пытается опозорить и вернуть, как крепостную.

50 серия

Богдан Юрьевич похищает нож, которым зарезали Жадана. Андрей на грани смерти — у него начинается горячка. Катя от него не отходит. Червинский пытается манипулировать жандармерией, чтобы вернуть поместье. Неожиданно за Катю заступается неизвестный дворянин Стефан Яблоневский. Юристы Нежина пытаются доказать, что Катя все еще принадлежит Червинскому, но терпят фиаско — она подтверждает свою свободу и свои права на Червинку. Князь Яблоневский помогает вернуться домой и прогнать Червинского. Жадан приходит в себя, но вечером на него снова совершают покушение. Дежурящий в его палате Богдан успевает выстрелить, но нападающий убегает.

Серия 51

В целях безопасности Жадан переезжает в Червинку. Там он знакомится со Стефаном, принимает его подозрительно и просит Богдана разузнать о Яблоневском. Также Жадан узнает нож, которым пытались его убить: это подарок Веры, его первой любви. Катя и Андрей устраивают ужин в честь свадьбы. Стефан дарит Жадану дуэльные пистолеты, а Кате ― дорогие серьги. Александр Дорошенко тревожится за Натали: ее вера становится фанатичной. С другой стороны, умирающая настоятельница хочет сделать ее своей преемницей. Спивающийся Яков крадет дочь Галины, чтобы продать бездетной паре.

Серия 52

Богдан находит в вещах Яблоневского любовные письма от некой В. Жадан просит его разузнать о прошлом князя, а сам отправляется в Киев с Катей. Но за ними следует и Стефан. Панас находит Наталку. Яков в попытке сбежать от жандармов погибает в болоте. Ольга открывает первую парфюмерную мануфактуру, готовясь соперничать с европейскими производителями. Петр начинает изменять Ларисе. А Стефан предлагает Червинскому союз против Жадана. Петр соглашается и тоже едет в Киев.

Серия 53

Жадан с Катей тайно уезжают в свадебное путешествие, и Стефан теряет их из виду. Встречаются они через пять месяцев на балу у Рогнеды Безус, где Катя публично поддерживает Ольгу Родзевич, которой из-за прошлых скандалов отказано в участии в аукционе, и отдает два танца подряд Стефану, чем вызывает негодование в обществе и ревность Жадана. Петр, тем временем, по указке Стефана относит в газету жизнеописание Катерины ― с враньем и пикантными подробностями. Богдан выясняет, что главный враг Жадана, муж Веры, мертв. Соответственно, нападения на Андрея организованы кем-то другим. Петр изменяет Ларисе с няней Льва.

Серия 54

Жадан ревнует Катю, у них первая крупная ссора. Павлина снова общается с Карпом, но у них все не ладится. Жадан просит доктора Верховинца обучать Катю медицине. Та завоевывает его симпатию, ассистирует на родах крепостной, узнает, что девушка оставит ребенка в сиротинце, и решает организовать аукцион для помощи детям-сиротам. Лариса сталкивается с Кузинским, он предлагает ей роль в новой постановке. Петр грубо отказывает вместо Ларисы, но Кузинский все-таки присылает ей материал. У Орыси начинаются роды, доктор Верховинец занят операциями, и Катя принимает ее дочь Зоряну сама. Накануне благотворительного аукциона выходит скандальная статья о Катерине с подачи Стефана и Петра.

Серия 55

Ярина советует отменить аукцион: после статьи на него никто не придет. Катя все равно проводит его и на аукционе рассказывает правду, поддерживает опальную Ольгу и пошатывает авторитет Рогнеды. Жадан на мероприятие не приходит ― он занят переговорами с Червинским за Катю и Червинку. Лариса узнает, что Петр ей изменяет. Рогнеда требует от Безуса отказать Жадану и Кате от дома, но он не соглашается. Мама Ольги просит дочь оставить мануфактуру и вернуться домой. Орыся предлагает Кате стать Зоряне крестной. А у нее самой появляются симптомы родильной лихорадки. Стефан впервые сомневается в желании отомстить Жадану из-за Катерины.

Серия 56

Орыся умирает. Назар обвиняет Катю в ее смерти и уходит из дома Жаданов. Елена уезжает в Киев на поминальный вечер по Кореневу, а Натали требует от отца передать матушкино наследство церкви. Из-за скандальной статьи Кристер и Бухтеев отказываются вести дела с Жаданом. Жадан продает Червинку бывшему хозяину за спиной Кати. Лариса увольняет няню сына, получает роль в новой постановке и обвиняет мужа в измене, после чего остается без сына и дома… Жадан узнает, кто такой Стефан, а Яблоневский признается Кати в любви и просит бежать с ним.

Серия 57

Стефану с помощью Черкеса удается спастись от пули Жадана. Катя узнает от Андрея его версию смерти Веры. Стефан отказывается убивать Катю. Натали становится настоятельницей монастыря. Она не ладит и с Николя, который приезжает проведать сестру. Павлина идет на поиски Назара, Карпо увязывается за ней и начинает ухаживать. Катерина встречает молодого Склифосовского, который проводит первую ампутацию как врач. Пьяный Назар приводит к дому Ольги налетчиков, и те пытаются изнасиловать девушку. Ради роли Задунайский соблазняет Ларису. А Богдан вычисляет местонахождение Стефана: в драке погибает Черкес.

Серия 58

Стефан спасается. Назар спасает Ольгу от налетчиков. Она догадывается, что виной случившемуся сам Назар: они ссорятся. Безус придумывает, как поймать Стефана. Доктор Верховинец и Жадан доказывают Назару, что Катя не виновата в смерти Орыси. Он возвращается домой, а Катя ― к службе в больнице. Лариса бросает театр ради сына, но Червинский не пускает ее домой. Николай и Елена тайно венчаются. Ольга нанимает охранника: по случайности это Стефан. Он просит ему помочь. Катя крестит Зоряну. Карпо знакомит Павлину с детьми: знакомство заканчивается конфликтом. Стефан рассказывает Ольге правду о Жадане. Ольга помогает ему встретиться с Катей: она должна знать правду о муже.

Смотрите с понедельника по четверг в 20:15 на телеканале СТБ сразу по две серии третьего сезона легендарной мелодрамы ― «Кріпосна. Жадана любов», где зритель узнает, какие еще испытания судьба приготовила для Кати и других главных героев.

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