Классические картофельные котлеты: рецепт от участника «МастерШеф»
09.11.2021
Из картофеля можно приготовить множество вкусных блюд для всей семьи: Котлеты, драники, запеканки. Как приготовить картофельные котлеты без труда? Пошаговый рецепт от участника «МастерШеф. Профессионалы» Димы Касапа читайте в материале.
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Ингредиенты:
- Очищенный и крупно нарезанный картофель — 400 г
- Сливочное масло — 150 г (50 г для пюре, 100 г — для жарки)
- Крахмал — 1 ст. л
- Соль, черный перец по вкусу
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Способ приготовления:
- Отварите картофель в кипящей подсоленной воде. Слейте воду и сделайте пюре со сливочным маслом и крахмалом. Добавьте соль и перец по вкусу. Разогрейте духовку до 200 градусов.
- Растопите немного масла в большой сковороде на среднем огне. Выложите аккуратно по большой ложке картофельного пюре, сильно приминая и образуя круг.
- Обжаривайте на слабом огне 3-4 минуты, пока котлеты не подрумянятся, переверните и жарьте еще 2-3 минуты. Переложите готовые котлеты на выстеленный бумагой для выпекания противень.
- Запекайте котлеты 5-7 минут до хрустящей корочки. Переложите котлеты на блюдо, украсьте зеленью и подавайте к столу!
При желании можно добавить в картофельные котлеты предварительно обжаренный до готовности фарш. Для этого формируете котлеты, вкладывая его внутрь.
Приятного аппетита!
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