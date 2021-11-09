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Как преодолеть одиночество: советы от Анны Арджеванидзе

09.11.2021

Время от времени каждый из нас испытывает сложное чувство одиночества. Большинству из нас удается с ним справиться без особых проблем, но все же бывают периоды, когда оно держится неожиданно долго. Советы от финалистки проекта «Битва экстрасенсов»-20 Анны Арджеванидзе могут стать для вас настоящим спасением. Читайте о том, как преодолеть одиночество, далее в материале. 

Как преодолеть одиночество:

  • Признайте, что одиночество является знаком того, что что-то нужно изменить в своей жизни и понять, как одиночество влияет на вас — как физически, так и психически.
  • Создайте или восстановите связь с друзьями и семьей или завяжите новые отношения с людьми, у которых сходные с вашими интересы и ценности.
  • Чаще выходите в свет. Вам могут помочь регулярные экскурсии, прогулки, физические упражнения, посещение друзей, магазинов или просто пребывание в общественных местах.
  • Волонтерство (помощь другим) – это отличный способ помочь себе. Помогая другим людям, вы будете чувствовать себя более значимым и нужным обществу.
  • Помощь животным. Домашние животные – это прекрасные компаньоны, которые могут обеспечить комфорт и поддержку во время стресса, ухудшения здоровья или изоляции. Исследования показали, что среди людей с низким уровнем человеческой поддержки те, кто общается с животными, реже ощущают одиночество и депрессию.
  • Если нет возможности содержать животных, заведите растения — это тоже прекрасные компаньоны, которым необходима ваша забота.

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