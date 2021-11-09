Гороскоп на 10 ноября 2021 года подскажет, кого ждет успех в делах, а кто может стать жертвой мошенников. Читайте гороскоп на 10 ноября от экстрасенсов СТБ.

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Овен

В среду будет слишком много информации. Не стоит отвлекаться на ненужные занятия. Возможны обиды на близких.

Телец

В среду Тельцам следует соблюдать осторожность на работе и во время поездок ― высока опасность ДТП и травм.

Близнецы

У Близнецов могут возникнуть проблемы с документами. Но возможен и неожиданный успех на работе, если вовремя увидеть шанс.

Рак

Ракам не следует вступать в конфликты и подписывать важные документы. День стоит провести в покое ― авантюры угрожают проблемами со здоровьем.

Лев

У Львов возможна напряженность на работе. Не стоит принимать участие в конфликтных обсуждениях.

Дева

Девам пора заняться решением домашних проблем, а вечер уделить себе и дорогим людям. Уютный ужин в кругу близких может принести особую пользу.

Весы

Для Весов планеты сулят тяжелый день ― близкие и коллеги могут не проявить необходимого внимания к вашим проблемам. Весы могут быть особенно уязвимыми.

Скорпион

В среду Скорпионам не стоит держать все под контролем, как это они делают всегда. Лучше не давайте воли эмоциям и не принимайте важных решений.

Стрелец

В эту среду Стрельцам необходимо поберечь свое здоровье ― вечером возможна ситуация, которая чревата новыми заболеваниями.

Козерог

Среда может принести Козерогам большой успех или разочарование. Необходимо быть особенно внимательными с документами ― это может повлиять на вашу карьеру.

Водолей

Водолеи могут стать жертвами мошенников ― не следует принимать участие в сомнительных проектах и ​​верить во все советы и утверждения.

Рыбы

В середине недели Рыбы могут почувствовать, что дела тормозятся и все почему-то стоит на месте. Вечер лучше провести дома ― есть угроза травм.

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