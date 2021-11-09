Гороскоп на 10 ноября 2021 года от экстрасенсов СТБ
Гороскоп на 10 ноября 2021 года подскажет, кого ждет успех в делах, а кто может стать жертвой мошенников. Читайте гороскоп на 10 ноября от экстрасенсов СТБ.
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Овен
В среду будет слишком много информации. Не стоит отвлекаться на ненужные занятия. Возможны обиды на близких.
Телец
В среду Тельцам следует соблюдать осторожность на работе и во время поездок ― высока опасность ДТП и травм.
Близнецы
У Близнецов могут возникнуть проблемы с документами. Но возможен и неожиданный успех на работе, если вовремя увидеть шанс.
Рак
Ракам не следует вступать в конфликты и подписывать важные документы. День стоит провести в покое ― авантюры угрожают проблемами со здоровьем.
Лев
У Львов возможна напряженность на работе. Не стоит принимать участие в конфликтных обсуждениях.
Дева
Девам пора заняться решением домашних проблем, а вечер уделить себе и дорогим людям. Уютный ужин в кругу близких может принести особую пользу.
Весы
Для Весов планеты сулят тяжелый день ― близкие и коллеги могут не проявить необходимого внимания к вашим проблемам. Весы могут быть особенно уязвимыми.
Скорпион
В среду Скорпионам не стоит держать все под контролем, как это они делают всегда. Лучше не давайте воли эмоциям и не принимайте важных решений.
Стрелец
В эту среду Стрельцам необходимо поберечь свое здоровье ― вечером возможна ситуация, которая чревата новыми заболеваниями.
Козерог
Среда может принести Козерогам большой успех или разочарование. Необходимо быть особенно внимательными с документами ― это может повлиять на вашу карьеру.
Водолей
Водолеи могут стать жертвами мошенников ― не следует принимать участие в сомнительных проектах и верить во все советы и утверждения.
Рыбы
В середине недели Рыбы могут почувствовать, что дела тормозятся и все почему-то стоит на месте. Вечер лучше провести дома ― есть угроза травм.
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