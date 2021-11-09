Энциклопедии для детей – это хороший способ весело и познавательно провести с детьми время! На вопрос о том, что почитать с ребенком, редакция stb.ua подобрала для вас список увлекательных книг.

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Энциклопедия техники для детей

В. Товстый

Книга с яркими иллюстрациями расскажет об истории техники – от первых неуверенных проб до современных прорывов. В энциклопедии ребенок найдет множество интересной информации о гражданской и военной технике, о том, как рождались идеи, проводились опыты и создавались серии. Книга рассчитана на детей школьного возраста и всех, кто интересуется техникой.

Большая энциклопедия животных

Елена Богатырева, Василий Бейко, Марина Березина

Эта книга предназначена для тех, кто серьезно интересуется животным миром. Страницы расскажут о различных видах животных, живущих на нашей планете, их привычках и среде обитания. А с помощью более 1000 цветных иллюстраций авторы раскроют перед самыми любопытными все секреты природы.

Украинский космос

Валерий Чередниченко, Сергей Грабовский

Эта книга расскажет о весомом вкладе украинцев в освоение космоса. Среди главных и генеральных конструкторов СССР было почти 20 украинцев. Благодаря нашим космическим гениям – Ю. Кондратюку, С. Королеву, В. Глушко, М. Янгелю, В. Челомею, Г. Лозино-Лозинскому и другим мы имеем все основания гордиться украинскими космическими достижениями – бывшими и сегодняшними.

PYTHON для детей. Веселое вступление в программирование

Бриггс Джейсон Р.

Книга позволит ребенку обучиться азам программирования легко и непринужденно. Шаг за шагом, с помощью простых и остроумных примеров и задач ребенок постигнет тонкости языка Python. Теоретическая информация неизменно подкрепляется практикой. В результате маленький эрудит получит возможность написать две настоящие компьютерные игры: с мячом «Скок» и бродилку «Мистер Руки-палочки бежит к выходу».

Маленькие исследователи: Мое удивительное тело

Рут Мартин

Интерактивная энциклопедия предназначена для маленьких любознательных всезнаек. В книге – более 60 «окошек-открыток». Заглядывая под них, дети узнают много нового о человеческом организме и поймут, как устроен тот или иной орган нашего тела. Как работает наш мозг? Как быстро растут наши ногти и волосы? Зачем мы смеемся или плачем? Книга ответит на множество детских вопросов о собственном теле.

Маленькие исследователи: подводный мир

Рут Мартин

Энциклопедия проведет ребенка по океанским глубинам с их удивительными обитателями. Поднимая клапаны-окошки, малыши узнают о разнообразных существах и ареолах их проживания. Также дети узнают о животных, находящихся под угрозой исчезновения, найдут затонувший корабль, а самое главное – узнают, как уберечь этот невероятный подводный мир от загрязнения.

Серия предназначена для детей от 2 до 8 лет.

От тиранозавра до петуха: Большая книга эволюции животных

Кристина Банфи, Кристина Перабони, Рита Скьяво

Данная энциклопедия умеет удивлять. Например, имеет ли цыпленок что-то общее с тиранозавром? Оказывается, они похожи даже больше, чем можно себе представить! Книга простым языком расскажет, например, как слон получил свой удивительный хобот. Это только несколько примеров невероятных сюрпризов, которые ждут читателей этой книги.

Энциклопедия для девочек

Видавництво Глорія

Эта книга станет верной помощницей на пути взросления каждой девочки. Благодаря книге юные барышни узнают, что такое быть верным другом, как стать интересным собеседником и без конфликтов общаться со сверстниками, родителями и учителями. Страницы также раскроют секреты красоты и здоровья, кулинарии и хорошей физической формы. Основы этикета, приведенные в книге, помогут девочкам правильно вести себя в гостях и за столом, а также располагать к себе окружающих.

Я выбираю профессию

Сильвия Санжа

В книге интересным языком рассказывается о том, что делает хирург и кто может стать капитаном корабля. Какую профессию выбрать? Книга поможет любознательным детям найти ответ и на этот важный вопрос. В каждой из 17 глав описаны различные сферы профессий, а на отдельных страницах с яркими иллюстрациями речь идет об отдельных профессиях.

Большая книга транспорта

Жученко Мария

Иллюстрированная энциклопедия обо всех видах транспорта станет для ребенка настоящим путеводителем в сферу инженерии. Яркие изображения разной техники позволят воочию увидеть чудеса человеческой изобретательности.

Энциклопедия расскажет не только о видах транспорта. В этой книге есть история, информация о лучших и странных моделях, а еще интересные факты о машинах, самолетах, кораблях и поездах.

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Как видим, сейчас рынок предлагает довольно большой выбор развивающих книг, которые обеспечат вашему ребенку интересный досуг и раскроют такой удивительный мир вокруг. Главное, знать, что понравится именно вашим детям, чтобы от чтения они получали искреннее удовольствие и новые знания!

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