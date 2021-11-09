Во вторник, 9 ноября, в 20:15 на телеканале СТБ выходят 11 и 12 серии костюмированной мелодрамы «Кріпосна. Жадана любов». Сериал рассказывает драматическую историю уже бывшей крепостной Катерины Вербицкой. Как на самом деле умерла Вера? Безус и Жадан скрывают убийство или самоубийство? Как Лариса намерена вернуть сына? Что происходит между Назаром и Ольгой? Что будет в 11 и 12 сериях «Крепостной»-3, смотрите в эфире СТБ.

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Добросердечная Катя выслушала Стефана и пытается проверить его слова. Неожиданно ей мешают это сделать, так что «расследование» заходит в тупик, и страдают добрые люди. Лариса унижается, чтобы вернуть сына. А Назар снова приходит к Ольге, которая вызвала что-то в его душе.

«Крепостная» 3 сезон: что покажут в 11 и 12 сериях от 09.11.2021

Стефан рассказывает Кате, как на самом деле он попал в бордель. Что он нашел в там, и чем его рассказ отличается от Жадана?

Как Катя проверяет слова Стефана? Где она находит своих старых подружек из борделя?

Почему Жадан был в борделе на особом счету? Что Катя узнала про дагерротип убийцы?

Кто избавляется от подруги Кати, которая ей помогала?

Лариса тайно видится с сыном. Но что она намерена делать дальше со своим браком?

Назар приходит мириться к Ольге, но вместо этого они снова ссорятся. А Катя советуется с Ольгой по поводу расследования. Умная девушка предлагает ей проверить бухгалтерию мужа, и Катя находит учетную книгу. За этим занятием ее застает Богдан.

Катя идет за советом к Ольге. Какой криминал они нашли за Жаданом? Богдан и Жадан обнаруживают пропажу учетной книги. Андрей заказывает Назару кованные решетки на окна больницы для душевнобольных.

Павлина идет мириться к Карпу после очередного скандала, но что она узнает у него дома?

Катя выясняет, кто стоит за деньгами Жадана. Почему знаменитый бандит помогал Андрею?

Стефан нанимается вышибалой в бордель Макаровой, чтобы разузнать подробности о гибели Веры.

Безус снова обижает чувства Рогнеды. Николай объявляет обществу о венчании с Еленой.

У Жадана проблемы с бизнесом, а Катя сообщает ему о расследовании и грозится рассказать всем. Как поступит с любимой известный купец первой гильдии и меценат Андрей Жадан?

Video: 11 и 12 серии сериала «Кріпосна. Жадана любов»: тайная личность Жадана Сериал Крипосна 3 сезон – 11 и 12 серии на сайте СТБ уже 09.11.2021. О чем сюжет одиннадцатой и двенадцатой серий фильма Крепостная 3 сезон читайте в анонсе

Смотрите новые 11 и 12 серии «Крепостная»-3 в 20:15 на телеканале СТБ.

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