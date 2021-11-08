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«Кріпосна. Жадана любов» 9 и 10 серия: Что показали в сериал

08.11.2021

8 ноября на СТБ вышли 9 и 10 серии драмы «Кріпосна. Жадана любов». Яблоневский скрывается от ищеек Безуса и Жадана, а от Кати утаивают какую-то важную историю из прошлого между двумя мужчинами. Ольга начинает постепенно менять свою жизнь, а Павлина верит в чудо. О чем 9 и 10 серии «Крепостной»-3 ― читайте в материале.

Крепостная 3 сезон 9 и 10 серия

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Стефан выбрал неподходящее время, чтобы объясниться с Катей, и был вынужден пуститься в бега. Катя и Жадан становятся крестными Зоряны. Назар попадает в криминальный переплет, что сказывается на его взглядах на жизнь. Павлина знакомится с Карпом поближе. А Лариса Яхонтова серьезно задумывается о том, что ей нужно от жизни на самом деле.

«Крепостная» 3 сезон 9 и 10 серии ― обзор и сюжет

Катя не успевает поговорить со Стефаном ― скрываясь от пистолета Жадана, тот в спешке убегает. Андрей бросает все свои силы на поиски места, где остановится Яблоневский. По всему городу начинаются облавы, а Жадан идет лично к Безусу, от которого в истерике требует найти его. Жена статского советника, которая застала окончание разговора, не преминула возможности поддеть дорогого мужа. Стефана объявляют в розыск, но не как преступника, а как пропавшего, за него дают вознаграждение 500 рублей ― немалую сумму на те времена. 

Крепостная 3 сезон

Жадан рассказывает Кате историю о том, что когда вернулся к бывшему пану уже вольным и богатым, тот высмеял его и рассказал, что отдал дочь, в которую был влюблен Андрей, за соседа ― Гнаткевича. Раздосадованный Жадан был уверен, что брак был против ее воли. Но при встрече, как и полагается воспитанной барышне, она рассказала, что любит мужа, а Жадана когда-то давно просто пожалела. Также он поведал, что вскоре Гнатевич заколол жену и был выслан на Кавказ, где вроде и погиб.

Крепостная 3 сезон

Николя в монастыре узнает, что его сестра отныне ― матушка Григория, настоятельница. Она пренебрегает братом, указывая, что он живет в грехе с Еленой.

Крепостная 3 сезон

Катя грустит с Жаданом, а его тетушка утверждает, что впервые слышит правду. Тем временем Яблоневский пытается забрать письма Веры из гостиницы и прощает долг своему слуге. В самый неподходящий момент к ним вламываются люди Богдана…

Крепостная 3 сезон

Елена в разговоре с Рогнедой по поводу вечера памяти покойного мужа терпит неоднозначные намеки от дамы из-за слухов о связи с Николя. Однако неожиданно в Киев приезжает ее возлюбленный, который просит Елену выйти за него замуж.

Крепостная 3 сезон

Назар рассказывает пьяным подельникам об Ольге, после чего показывает ее дом. Они собираются ограбить девушку, Назар приходит ей на помощь. Сообразительная Ольга понимает, что именно он и навел мужиков на ее дом, и прогоняет кузнеца. На следующий день Андрей приводит к Назару профессора, который объясняет, что случилось с Орысей и была ли в этом вина Кати. Пока Назар думает, вернуться или нет, Андрей и Катя крестят Зоряну.

Крепостная 3 сезон

Лариса Яхонтова заводит роман со старым знакомцем ― исполнителем главной роли в пьесе, и после бурной ночи тот просит у нее протекции. Внутри у Ларисы что-то ломается, и она уходит из театра в надежде вернуться к мужу и сыну. Но примет ли ее норовливый Червинский ― это еще вопрос.

Крепостная 3 сезон

Карпо зовет Павлину на свидание, и они целый день гуляют по Киеву. На следующий день он приглашает ее на обед домой, где представляет семье. Что же в этот раз пошло не так у лавочника?

Крепостная 3 сезон

Гнаткевич ищет работу, и случайно его представляют как охранника Ольге. Та его узнает и требует рассказать всю правду, после чего решит ― сдать его полиции либо Жадану или отпустить…

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Смотрите с понедельника по четверг в 20:15 на телеканале СТБ сразу по две серии третьего сезона легендарной мелодрамы ― «Кріпосна. Жадана любов», где зритель узнает, как Катя и ее друзья справятся с новыми испытаниями судьбы. 

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