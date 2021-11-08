8 ноября на СТБ вышли 9 и 10 серии драмы «Кріпосна. Жадана любов». Яблоневский скрывается от ищеек Безуса и Жадана, а от Кати утаивают какую-то важную историю из прошлого между двумя мужчинами. Ольга начинает постепенно менять свою жизнь, а Павлина верит в чудо. О чем 9 и 10 серии «Крепостной»-3 ― читайте в материале.

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Стефан выбрал неподходящее время, чтобы объясниться с Катей, и был вынужден пуститься в бега. Катя и Жадан становятся крестными Зоряны. Назар попадает в криминальный переплет, что сказывается на его взглядах на жизнь. Павлина знакомится с Карпом поближе. А Лариса Яхонтова серьезно задумывается о том, что ей нужно от жизни на самом деле.

«Крепостная» 3 сезон 9 и 10 серии ― обзор и сюжет

Катя не успевает поговорить со Стефаном ― скрываясь от пистолета Жадана, тот в спешке убегает. Андрей бросает все свои силы на поиски места, где остановится Яблоневский. По всему городу начинаются облавы, а Жадан идет лично к Безусу, от которого в истерике требует найти его. Жена статского советника, которая застала окончание разговора, не преминула возможности поддеть дорогого мужа. Стефана объявляют в розыск, но не как преступника, а как пропавшего, за него дают вознаграждение 500 рублей ― немалую сумму на те времена.

Жадан рассказывает Кате историю о том, что когда вернулся к бывшему пану уже вольным и богатым, тот высмеял его и рассказал, что отдал дочь, в которую был влюблен Андрей, за соседа ― Гнаткевича. Раздосадованный Жадан был уверен, что брак был против ее воли. Но при встрече, как и полагается воспитанной барышне, она рассказала, что любит мужа, а Жадана когда-то давно просто пожалела. Также он поведал, что вскоре Гнатевич заколол жену и был выслан на Кавказ, где вроде и погиб.

Николя в монастыре узнает, что его сестра отныне ― матушка Григория, настоятельница. Она пренебрегает братом, указывая, что он живет в грехе с Еленой.

Катя грустит с Жаданом, а его тетушка утверждает, что впервые слышит правду. Тем временем Яблоневский пытается забрать письма Веры из гостиницы и прощает долг своему слуге. В самый неподходящий момент к ним вламываются люди Богдана…

Елена в разговоре с Рогнедой по поводу вечера памяти покойного мужа терпит неоднозначные намеки от дамы из-за слухов о связи с Николя. Однако неожиданно в Киев приезжает ее возлюбленный, который просит Елену выйти за него замуж.

Назар рассказывает пьяным подельникам об Ольге, после чего показывает ее дом. Они собираются ограбить девушку, Назар приходит ей на помощь. Сообразительная Ольга понимает, что именно он и навел мужиков на ее дом, и прогоняет кузнеца. На следующий день Андрей приводит к Назару профессора, который объясняет, что случилось с Орысей и была ли в этом вина Кати. Пока Назар думает, вернуться или нет, Андрей и Катя крестят Зоряну.

Лариса Яхонтова заводит роман со старым знакомцем ― исполнителем главной роли в пьесе, и после бурной ночи тот просит у нее протекции. Внутри у Ларисы что-то ломается, и она уходит из театра в надежде вернуться к мужу и сыну. Но примет ли ее норовливый Червинский ― это еще вопрос.

Карпо зовет Павлину на свидание, и они целый день гуляют по Киеву. На следующий день он приглашает ее на обед домой, где представляет семье. Что же в этот раз пошло не так у лавочника?

Гнаткевич ищет работу, и случайно его представляют как охранника Ольге. Та его узнает и требует рассказать всю правду, после чего решит ― сдать его полиции либо Жадану или отпустить…

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Смотрите с понедельника по четверг в 20:15 на телеканале СТБ сразу по две серии третьего сезона легендарной мелодрамы ― «Кріпосна. Жадана любов», где зритель узнает, как Катя и ее друзья справятся с новыми испытаниями судьбы.

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