В понедельник, 8 ноября, в 20:15 на телеканале СТБ выходят 9 и 10 серии костюмированной мелодрамы «Кріпосна. Жадана любов». Сериал рассказывает драматическую историю уже бывшей крепостной Катерины Вербицкой. Удастся ли Яблоневскому уйти от людей Жадана? Вернет ли Катя Назара домой? Что будет в 9 и 10 сериях «Крепостной»-3, смотрите в эфире СТБ.

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Назар с горя ушел в запой по киевским кабакам. Жадан изо всех сил борется за свои территории с Яблоневским ― и за Катю, и за бизнес. Как Лариса попытается вернуть сына, и кто станет неожиданным союзником Яблоневского?

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Как Стефану Яблоневскому удалось сбежать из поместья Жадана? Поверила ли Катя словам Андрея?

Как Лариса справляется с тем, что Червинский забрал ее сына и не пускает домой в Червинку? Променяет ли она сына и мужа-тирана на сцену и роль любовницы популярного артиста? Долго ли продержится иллюзия ее счастливой жизни, и вернется ли она к властному Червинскому?

Как люди Жадана вышли на Яблоневского, и на какие жертвы он пошел ради мести?

Яблоневскому удалось сбежать, но в попытках устроиться в Киеве он пересекается с человеком, который его очень хорошо знает. Сохранит ли он тайну князя?

Карпо Карпович постепенно пытается добиться благосклонности Павлины и попадает в нелепые ситуации. Как Павлуся реагирует на его старания?

Жадан применяет последние аргументы, чтобы вразумить Назара, который винит Катю в смерти Орыси. В какую авантюру ввязывается пьяный Назар, и как это теперь обернется для наших героев?

Неужели Жадан что-то скрывает от Кати, и почему он так легко помыкает статским советником Безусом?

Ольга приезжает к Жадану, и во время разговора с ней Катя узнает, что князь Яблоневский… пропал. Почему Андрей так странно обставил вражду с князем перед женой? Кто пришел к ней на прием в больницу, и какое решение примет Катя?

Video: 9 и 10 серии сериала «Кріпосна. Жадана любов»: что будет со Стефаном Яблоневским Сериал Крепостная 3 сезон - 9 и 10 серии на сайте СТБ уже 08.11.2021. О чем сюжет девятой и десятой серий фильма Крепостная 3 сезон читайте в анонсе

Смотрите новые 9 и 10 серии «Крепостная»-3 в 20:15 на телеканале СТБ.

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