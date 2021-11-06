Гороскоп на 7 ноября 2021 года подскажет, чего стоит ждать в воскресенье каждому знаку зодиака. Кого ждет отдых, а кого ― сложная работа? Читайте гороскоп на 7 ноября от экстрасенсов СТБ.

Овен

Овнам придется мириться с теми ситуациями, которые во многом вас не устраивают. Ваше ожидание будет недолгим, так что в скором времени у огненной стихии все наладится. Более того, в финансах вас ждет огромный успех, вы делаете все правильно.

Телец

Удача будет на стороне Тельцов, начиная с самого утра. Земная стихия сможет выполнить большинство дел, что приблизит вас к желанной цели.

Близнецы

В воскресенье Близнецам повезет в романтических отношениях, вы встретите свою любовь или просто хорошо проведете выходной день. Воздушная стихия получит то, чего вы так давно добивались и хотели.

Рак

У Раков наконец-то стабилизируется личная жизнь и эмоциональный фон. К водной стихии вернутся прежний оптимизм и уверенность к себе. Вы будете в восторге от того, что окружающие восхищаются вами.

Лев

У Львов проснется чувство чистоты, вам будет казаться, что просто необходимо провести рутинные дела. Также огненной стихии нужно разобраться с проблемами, которые вам создают неудобства.

Дева

В воскресенье Девы станут объектом внимания как и противоположного пола, так и вашего. Для земной стихии будет важным разрешить вопросы, которые мешают им двигаться вперед к своей цели. Близкие люди поддержат вас в любом деле.

Весы

Весы задумываются о том, что они слишком много делают для других, забывая о себе и своих желаниях. Теперь воздушная стихия решила, что нужно больше уделять времени себе.

Скорпион

Скорпионы будут радоваться любым своим действиям, начиная работой и заканчивая любовными успехами. Водная стихия в этот день поймет, что им нужно меньше нервничать и больше действовать.

Стрелец

В воскресенье Стрельцы захотят отдохнуть после недели, которая была наполнена различными неудачами. День открывает вам отличные возможности для полного отдыха, как телом, так и душой.

Козерог

Козероги почувствуют, что они могут выполнить все и встать вместо кого-угодно. Они знают, что хороши в руководящей должности. Но даже им иногда нужно не совсем культурно расслабляться.

Водолей

Водолеи увидят в зеркале идеального себя, хотя они прекрасно помнят, что съели больше положенного. Они почувствуют прилив энергии и сил, поэтому в ближайшее время все будет хорошо.

Рыбы

Рыбы почувствуют себя довольно-таки одинокими. Вторая половинка может гулять и без вас, родственники не ждут от вас помощи, у друзей свои дела, на работе требуют выполнения сроков. Вам нужно пересмотреть свой образ жизни.

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