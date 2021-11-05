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«Как выйти замуж»: языки любви

05.11.2021

Уже сегодня, 5 ноября, сразу после выхода 8 выпуска романтического реалити «Холостячка»-2 зрители СТБ узнают еще больше эксклюзивной информации об участниках и проекте в ток-шоу «Как выйти замуж». Мужчины вместе с экспертами и ведущим Григорием Решетником обсудят самые важные ситуации и свидания, а также поговорят о том, какими бывают «языки любви».

григорий решетник

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Сразу после 8 выпуска романтического реалити «Холостячка»-2 у зрителей появится возможность ближе познакомиться с участниками в ток-шоу «Как выйти замуж». Темой сегодняшнего выпуска будут «языки любви».

как выйти замуж

Звездными гостями станут телеведущая канала ICTV Юлия Зорий и финалист первого сезона «Холостячки» Алексей Тригубенко.

как выйти замуж

Постоянные эксперты ток-шоу ― Андрей Жельветро и Виктория Любаревич-Торхова.

Смотрите «Как выйти замуж» 5 ноября и каждую пятницу сразу после выпусков реалити «Холостячка»-2 на СТБ!

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