Сырники — одно из самых любимых и полезных блюд еще с детства, к тому же они прекрасно подходят для полезного и сытного завтрака. Сырники подкупают еще и тем, что их очень просто и быстро можно приготовить. Кроме классического рецепта приготовления этого блюда существует еще очень много вариаций. Читайте в нашем материале 5 пошаговых рецептов сырников с фото, один из которых от экс-судьи «МастерШеф» — Лизы Глинской.

Рецепт сырников от Лизы Глинской

Судья «МастерШеф. Профессионалы» Лиза Глинская часто делиться своими рецептами в социальных сетях. В своем Instagram женщина поделилась, как приготовить вкусные сырники.



Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Liza Glinskaya (@lizaglinskaya) 6 Янв 2019 в 1:46 PST

Ингредиенты:

творог — 1кг

яйца — 100 г

желток — 60 г

сахар — 50 г

мука — 100 г

соль — 2 г

ванильный сахар

мука или манка — 200 г (для панировки)

Подливка

сливочное масло — 200 г

сметана — 200 г

сахар — 200 г

Способ приготовления:

Соединяем творог с солью, добавляем яйца и желтки, муку, сахар. Все перемешиваем. Используя муку или манку, планируем сырники. Муки должно быть много. Выкладываем на разделочную доску, подпиленную мукой. На разогретую сковороду наливаем растительное масло, отправляем сырники. Обжариваем несколько минут с каждой стороны.

Способ приготовления подливки:

Соединяем сахар, сливочное масло и сметану в сотейнике. Держим на огне, перемешивая, чтобы сахар полностью растворился. Заливаем сырники подливкой.

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Сырники классические

Ингредиенты:

творог — 0,5 кг

сахар — 200 г

мука пшеничная — 5 ст. л.

яйца — 2 шт.

растительное масло — 1 ст. л.

ванильный сахар — 1 ст. л.

соль — щепотка.

Способ приготовления:

Творог переложите в глубокую миску и тщательно разомните его вилкой. Добавьте соль, сахар и хорошо перемешайте. Разбейте яйца и тщательно перемешайте смесь. В творожно-яичную массу добавьте 1,5 ст. л. муки. В зависимости от жирности творога и размера яйца, муки может понадобиться немного больше. Главное правило — тесто не должно быть слишком жидким, иначе сырники не поднимутся и будут расползаться на сковороде. Добавьте ванильный сахар, перемешайте и оставьте на 10 минут. В отдельную тарелку высыпьте оставшуюся муку. Руки смочите в холодной воде. Сформируйте из творожной массы шарики и обваляйте их в муке. Вылейте в раскаленную сковороду растительное масло. Выложите в нее творожные шарики и слегка их приплюсните. На среднем огне жарьте сырники до золотистой корочки, затем убавьте огонь и накройте сковороду крышкой. Когда сырники будут готовы, переложите их на бумажное полотенце — это поможет избавиться от лишнего масла. Классические сырники можно подавать с любимым вареньем, сахарной пудрой или фруктами.

Сырники с шоколадной начинкой

Сделать из сырников потрясающий десерт совсем не сложно! Сейчас мы расскажем вам, как приготовить сырники с шоколадом. Такое лакомство точно придется по вкусу всем сладкоежкам.

Ингредиенты:

творог — 0,5 кг

яйца — 2 шт.

сахар — 2 ст. л.

мука пшеничная — 1 ст.

шоколад (черный или молочный) — 50 г

соль — щепотка

Способ приготовления:

Творог выложите в миску и хорошо разомните его вилкой. Яйца взбейте с сахаром и добавьте к творогу, туда же всыпьте 2 ст. л. муки, соль и перемешайте до однородности. Руки смочите холодной водой, сформируйте из творожной массы шарики и положите внутрь по кусочку шоколада. Обваляйте творожные шарики в оставшейся муке. На раскаленную сковородку влейте растительное масло, выложите шарики, слегка их приплюсните и обжарьте до золотистой корочки.

Сырники с грецкими орехами и изюмом

Разнообразить любимое творожное блюдо и обогатить его вкус можно, добавив в тесто орехи, сухофрукты или ягоды. Смотрите пошаговый рецепт приготовления сырников с грецкими орехами и изюмом!

Ингредиенты:

творог — 250 г

мука — 3 ст. л.

яйцо — 1 шт.

сахар — 2-2,5 ст. л.

грецкие орехи — 50 г

изюм — 50 г

Способ приготовления:

Творог выложите в миску, хорошо разомните его вилкой. Добавьте яйцо, муку, сахар и грецкие орехи. Тщательно перемешайте. Из творожной массы сформируйте шарики, обваляйте их в муке. На раскаленную сковороду вылейте растительное масло. Выложите творожные шарики и слегка их приплюсните. Обжарьте до золотистой корочки и выложите сырники на бумажное полотенце. Перед подачей посыпьте сырники изюмом и полейте медом.

Сырники диетические

А вы знали, что сырники могут быть еще и отличным диетическим блюдом? Ниже мы расскажем, как приготовить сырники так, чтобы они не испортили вашу фигуру.

Ингредиенты:

творог — 0,5 кг

заменитель сахара — 4 таблетки

яйца — 2 шт.

разрыхлитель — 1 ч. л.

ванилин

отруби — 4 ч. л.

Способ приготовления:

В глубокой миске смешайте творог, отруби, разрыхлитель, ванилин и яйца. Тщательно перемешайте. Заменитель сахара растворите в ⅕ стакана горячей воды. Влейте смесь в тесто, хорошо перемешайте. Тесто выложите в силиконовые формочки и отправьте в разогретую до 180 градусов духовку. Выпекайте около 20 минут, до образования золотистой корочки.

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