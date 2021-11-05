Гороскоп на 6 ноября 2021 года подскажет, чего стоит ждать в субботу каждому знаку зодиака. Кого ждет прибыль, а кому удастся реализовать давние желания? Читайте гороскоп на 6 ноября от экстрасенсов СТБ.

Овен

День для Овнов предстоит суетный. Не исключено, что возникнет острая необходимость в денежных средствах, решить эту проблему вы сможете, если подойдёте к ней творчески. Не следует посвящать посторонних в свои планы, не будьте излишне болтливы, это может навредить. Деловой бурный ритм выбивает из седла, продумайте свою диету, выберите витаминный комплекс. Овнам сейчас необходимо позаботиться о себе. Вечером политика невмешательства в дела близких людей избавит вас от неприятностей.

Телец

Энергетически мощный день. Энергия Тельцов будет хлестать через край, однако не переусердствуйте и отыщите время, чтобы проверить работу сердечно-сосудистой системы. День прекрасно подходит для доверительных бесед, в которых можно много интересного узнать о себе. Важно не допускать ошибок при оформлении каких-либо документов. Прежде чем что-то подписывать, обязательно внимательно прочтите, а если в чём-либо сомневаетесь, обратитесь за консультацией к юристу.

Близнецы

Сложившаяся астрологическая ситуация обещает гармоничное развитие событий и материальное благополучие. Обстоятельства предоставляют Близнецам возможность достичь успеха буквально на любом поприще. Начинайте работать над новым проектом, откройте собственное дело, вложите финансы и получите прибыль. Пришло время вспомнить и о себе. Салон красоты, солярий и бассейн давно ждут вас, а посмотрев в зеркало после процедур, вы обязательно приятно удивитесь своему преображению.

Рак

Денежные расходы могут заставить Раков активно заняться поиском новых финансовых ресурсов и источника дополнительного заработка. Во второй половине дня напряженная работа наверняка ослабит ваши силы, однако денежные перспективы станут яснее. Вы будете настойчивы и готовы отстаивать свою точку зрения. В этот период важно планировать каждый свой шаг. Найдите мотивы, которые заставят вас перейти от теории к практике.

Лев

Попытайтесь больше молчать и не ставить в известность сотрудников о своих планах. Даже самым близким друзьям не следует ничего рассказывать — то, что знают двое, знают все. Во второй половине дня, возможно, предстоит столкнуться с потребностью в оформлении справок или других документов, друзья могут в этом оказать поддержку. Если завтра предложат рабочую поездку, отказываться не стоит.

Дева

Жизненные неурядицы и сложности, перед которыми многие сдают свои позиции, не собьют с пути Дев. Не надейтесь на случай, рассчитывать нужно лишь на себя, а астрологические условия помогут вам удачно завершить начатое. Только вы способны самостоятельно сориентироваться в происходящем, но обязательно поборите в себе желание быть центром всеобщего внимания. Во второй половине дня ожидайте интересных встреч, а вечером старайтесь соблюдать осторожность, в противном случае неприятностей не избежать.

Весы

День для Весов будет наполнен неопределенностью и сомнениями в надежности своего ближайшего окружения. С утра приведите в порядок свой внешний вид, звезды настойчиво советуют сменить имидж. Во второй половине дня чрезмерная погоня с вашей стороны за удовольствиями может отрицательно сказаться на авторитете среди сослуживцев и испортить взаимоотношения с близкими людьми.

Скорпион

В центре внимания для Скорпионов окажется реализация давнишних желаний. Успехи в коммерческой и деловой областях будут зависеть от вашего умения договориться и правильно использовать свои связи. Во второй половине суток может потревожить собственное здоровье или заденет за живое успех противника. Однако удачи недругов подхлестнут вас к активным действиям, планы изменятся, а цели уточнятся, будьте смелее и проявите фантазию. Взаимоотношения с лицами противоположного пола также пора пересмотреть, консерватизм в отношениях нынче не популярен.

Стрелец

Вероятнее всего, в этот день взаимоотношения с сослуживцами могут пострадать, если вдруг вы возомните себя незаменимым сотрудником. Не следует активно отстаивать свои интересы, если желаете сохранить позиции. Стрельцам сейчас необходимо сильное плечо, на которое можно не только опереться, но и переложить груз своих забот. Подыщите в окружении достойного кандидата на эту роль, он обязательно найдётся, быть может, среди представителей противоположного пола. Однако не следует придавать подобным действиям романтический смысл, иначе можно всё испортить.

Козерог

Благоприятное время для Козерогов. Удача сама идёт в руки, и главное не отмахиваться от неё, да и не пройти самому мимо. У вас не возникнет особых проблем, а всё намеченное осуществится. Вероятно появление нового человека в вашем окружении, и интерес к нему будет настолько силён, что непременно захочется познакомиться поближе. Но не следует действовать слишком открыто, подобная тактика в текущий момент будет иметь весьма сомнительный успех, более эффективным будет деликатный подход.

Водолей

Чрезвычайно благоприятный день для деловых контактов. Главное — проявить личную заинтересованность, при таком подходе минимальные вложения средств и сил принесут максимальную отдачу. Все новые дела подоспеют вовремя, и это подходящий момент поймать птицу счастья. В текущих обстоятельствах вас, дорогие Водолеи, ожидает подъём энергии. Постарайтесь воспользоваться этим благоприятным периодом, чтобы вывести взаимоотношения с коллегами или своими партнерами на другой, более высокий, уровень.

Рыбы

Вероятнее всего, в этот день Рыбам предстоит совместить личное с общественным — быть в первых рядах и на работе, и дома. Казалось бы, все задачи давно уже решены, однако они снова оказываются на вашем пути. Во всём, что касается быта, не следует принимать решений в одиночку, лучше посвятить в свои планы домашних и получить их поддержку в определённых вами действиях. Отыщите время заглянуть к соседям, вероятно, вы узнаете нечто новое, какую-то тайну или чей-то секрет касательно вашей персоны.

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