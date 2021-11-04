Если вы решились на короткую стрижку, у нас в материале вы найдете несколько замечательных трендовых идей на 2021 год. Дерзкие стрижки пикси или каре с широкой челкой, прямые стрижки до подбородка или грубая короткая стрижка, боб или асимметрия, — все это может стать актуальным в 2021 году. Мы предлагаем вам замечательную фотоподборку стрижек на короткие волосы.

Короткие волосы — это все в моде. Но в 2021 году внимание привлекают несколько новых тенденций.

Пикси

Классическая стрижка пикси является одной из самых желаемых коротких причесок для женщин в 2021 году. Отныне она может выполняться с небольшим обновлением как «мягкая стрижка пикси». Прическа отличается более мягкими переходами между боковыми сторонами и верхними волосами.

Дерзкие короткие прически

В 2021 году большой популярностью будет пользоваться дерзкий мокрый образ. Самое замечательное, что трендовый стиль особенно удачно сочетается с короткими прическами. Просто уложите гелем по бокам и зачешите переднюю часть волос назад с некоторым объемом.

Короткая стрижка с челкой

Еще один важный тренд коротких причесок для женщин 2021 года ― челка. Особой популярностью пользуется сочетание коротких бобов длиной до подбородка и челки.

Волны на коротких волосах

Каждому, кто считает, что короткие волосы автоматически выглядят по-мужски, лучше посмотреть на эти варианты. Удивительно женственный образ благодаря легким градациям и нежным волнам. Особенно красиво волны смотрятся на коротком бобе.

Короткие волосы: да или нет?

Когда дело доходит до прически, короткие волосы не становятся преградой. Помните, что такая стрижка будет очень практичной и простой в уходе, а также ни в коем случае не скучной.

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И то, что короткие волосы могут выглядеть невероятно женственно и сексуально, следует знать по образцам для подражания, таким как Эмма Уотсон, Лили Коллинз и Мишель Уильямс.

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