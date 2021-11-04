4 ноября на СТБ вышли 7 и 8 серии драмы «Кріпосна. Жадана любов». Что выяснили Богдан и Андрей о своем тайном враге? Какая трагедия произошла в доме Жадана? Как Катя пережила травлю в газетах, которую устроил ей Червинский? О чем 7 и 8 серии «Крепостной»-3 ― читайте в материале.

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Семейство Жаданов атакует киевская газета. Андрей намерен радикально решить проблему. Катя же завоевывает расположение киевских дам своим бесстрашным поступком. В доме Жаданов происходит ужасная трагедия, вину за которую перекладывают на Катю. Андрей узнает, кто такой Стефан на самом деле, и начинает действовать.

«Крепостная» 3 сезон 7 и 8 серии ― обзор и сюжет

Катя устраивает аукцион вопреки советам всех друзей и близких. Там она получает неожиданную поддержку от Ольги, а также возможность эффектно ответить на нападки в газетах. Катя выступает перед дамами, которые собрались ради зрелища, и блестяще наносит поражение Рогнеде, тем самым наживая врага.

Жадан обращается в редакцию, где его направляют к Червинскому. Тот обещает прекратить скандальные публикации, если Жадан вернет ему Червинку, а в противном случае ― вывалить еще более пикантные подробности в газеты. Проблема в том, что Червинкой владеет не Жадан, а Катя, и захочет ли она ее отдать бывшему пану?

Орыся и Назар просят Катю стать крестной Зоряны. Но внезапно у Орыси начинается страшный жар. Ни Катя, ни прибывший на вызов доктор не в силах помочь. Она умирает за ночь, а разгневанный Назар винит во всем Катю, которая «решила поиграть в доктора».

К Ольге приходит мать и передает распоряжение отца: продать мануфактуру и вернуться домой, тогда он ее простит и примет обратно. Ольга категорически отказывается.

Николя Дорошенко от отца узнает, что Натали отписала монастырю свое наследство ― украшения матери. Однако умалчивается о том, что отец отказывается передавать их церкви. Натали пишет домой каждый день.

Ларису приглашают в театр и дают главную роль в новом модном спектакле. Но она застает Петра за совращением их няньки. Раздосадованная Лариса увольняет женщину и ночами сидит у люльки сына сама.

Жадан приходит с предложением к Червинскому. Петр узнает о возвращении Ларисы в театр и устраивает скандал. Тогда она упрекает его в измене. Червинский забирает сына и уезжает в имение.

Богдан находит сразу несколько источников, которые указывают на личность Стефана Яблоневского. Это заклятый враг Жадана, с которым их связывает кровавое прошлое. Когда об этом узнает Андрей, он мчится спасать Катю.

В это время Катерина прогуливается с князем во дворе. Стефан рассказывает ей часть истории из прошлого, признается в любви, просит сбежать с ним и целует. В этот момент на улице появляется Жадан с пистолетом…

Video: «Кріпосна. Жадана любов» 7 и 8 серия: Что показали в сериале Крепостная 3 сезон - сюжет 7 и 8 серий от 04.11.2021. Что показали в седьмой и восьмой сериях сериала Крепостная 3 сезон. Крепостная 3 сезон 7 и 8 серия - обзор.

Video: «Кріпосна. Жадана любов» 7 и 8 серия: Что показали в сериале Крепостная 3 сезон - сюжет 7 и 8 серий от 04.11.2021. Что показали в седьмой и восьмой сериях сериала Крепостная 3 сезон. Крепостная 3 сезон 7 и 8 серия - обзор.

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Смотрите с понедельника по четверг в 20:15 на телеканале СТБ сразу по две серии третьего сезона легендарной мелодрамы ― «Кріпосна. Жадана любов», где зритель узнает, как Катя и ее друзья справятся с новыми испытаниями судьбы.

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