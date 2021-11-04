В четверг, 4 ноября, в 20:15 на телеканале СТБ выходят 7 и 8 серии костюмированной мелодрамы «Кріпосна. Жадана любов». Сериал рассказывает драматическую историю уже бывшей крепостной Катерины Вербицкой. В новых сериях станет известно о трагедии в семье Назара. Что будет в 7 и 8 сериях «Крепостной»-3, смотрите в эфире СТБ.

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Катя вопреки провокациям и сплетням в обществе гнет свою линию, чем вызывает новый фурор. Жадан не поддается на шантаж Червинского и раскрывает истинную личность своего врага. В семье Назара происходит трагедия, которая меняет жизнь в доме Жаданов.

«Крепостная» 3 сезон: что покажут в 7 и 8 сериях от 04.11.2021

Уже третий день все газеты пестрят историями о купце Бажане и его умелой любовнице ― редактор на славу постарался по просьбе Петра Червинского, выполняя план тайного сообщника.

Кате советуют отменить благотворительный аукцион, но она не отступает от своих намерений. Что произойдет на мероприятии, и как это изменит ситуацию?

Жадан уже знает, что его «заказал» Червинский, и знает, что тот хочет за отмену всего. Какой у него план?

Лариса застает Петра за изменой, но молчит, как и его бывшая жена Анна.

Стефан умело пользуется тем, что Жадан не приходит на аукцион, и втирается в доверие к Кате.

Ольгу просят отказаться от мануфактуры даже родственники, но она упорно идет к своей цели. К чему это приводит?

Орыся предлагает Кате стать Зоряне крестной. Но не все ладно в их с Назаром семье. Какая трагедия заставляет Назара покинуть Жаданов?

Стефан впервые сомневается в желании отомстить Жадану из-за Катерины.

Натали снова предают… Теперь уже не вспыльчивый муж, а самый близкий родственник.

Как интриги Стефана против Жадана рушат его империю в Киеве? Кто отказывается от него сразу в нескольких сферах?

Какое решение принимает Лариса после длительных раздумий насчет измены Червинского? Как это вместе с ответом Жадана отразится на Червинском?

Стефан наконец-то признается Кате в любви. Но насколько он искренен? Он предлагает ей сбежать. Тем временем Жадан узнает, кто такой Стефан на самом деле. Яблоневский шантажирует Жадана, и это слышит Катя. На какой поступок она решается?

Video: 7 и 8 серии сериала «Кріпосна. Жадана любов»: Враг Жадана наконец раскрыт Сериал Крепостная 3 сезон - 7 и 8 серии на сайте СТБ уже 04.11.2021. О чем сюжет седьмой и восьмой серий фильма Крепостная 3 сезон читайте в анонсе

Смотрите новые 7 и 8 серии «Крепостная»-3 в 20:15 на телеканале СТБ.

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