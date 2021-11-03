В ноябре 2021 года будет множество удачных дней для работы с растениями. До наступления морозов садоводам и огородникам предстоит провести еще много манипуляций, чтобы весной получить хороший урожай. В какие дни Луна будет способствовать этому? Читайте в нашем лунном календаре садовода-огородника на ноябрь 2021 года.

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Новолуние и полнолуние подавляют рост и развитие растений. Поэтому в такие дни не рекомендуется заниматься посевами и посадками. На какие даты ноября приходятся новолуние и полнолуние, а также какие дни будут благоприятными для работы в саду и огороде ― читайте далее.

C 1 по 3 ноября

Период убывающей Луны. Благоприятное время для работы с корнеплодами, луковичными и клубневыми культурами. Садоводам рекомендуется заняться поливом, прополкой и вырезкой поросли.

4 и 5 ноября

Неблагоприятные дни для посевов и посадок. В период новолуния (5 ноября) все растения становятся крайне уязвимыми, поэтому не рекомендуется работать с ними в эти дни.

С 6 по 9 ноября

Растущая Луна будет способствовать росту надземных частей растений. Поэтому это благоприятный период для подзимней посадки чеснока, лука, салата и щавеля.

10 и 11 ноября

В эти дни не рекомендуются посевы и посадки большинства культур, подкормки и поливы растений.

С 12 по 18 ноября

Благоприятный период для работы с зеленью и всем, что приносит урожай над почвой. Также это подходящие дни для посадки плодовых деревьев и ягодных кустарников.

19 ноября

Полнолуние. В этот день стоит отказаться от любых работ в огороде и саду.

С 20 по 30 ноября

Период убывающей Луны. В эти дни стоит заняться подзимней посадкой свеклы, моркови, редиса, репы. Также Луна способствует успешной перекопке почвы и ее рыхлению. Садоводам рекомендуется заняться удобрением, борьбой с вредителями и болезнями, скашиванием травы и прополкой.

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