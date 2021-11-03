3 ноября на СТБ вышли 5 и 6 серии драмы «Кріпосна. Жадана любов». Что открылось о прошлом Андрея Жадана? Как Катя вошла в светское общество Киева? Какие проблемы свалились на голову семейства Жаданов? О чем 5 и 6 серия «Крепостной»-3 ― читайте в материале.

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На полдороге из Червинки в Киев Жадан разворачивает карету и мчит Катю в Европу. После возвращения в Киев они производят фурор в светском обществе. Пока Жадан был в отъезде, кто-то начал целенаправленно рушить его торговую империю.

«Крепостная» 3 сезон 5 и 6 серии ― обзор и сюжет

Жадан сделал сюрприз Кате ― ее пригласили прослушать курс анатомии в Лейпциге, так что вместо Киева и свадебного путешествия они отправились в Европу.

Когда пара вернулась в Киев через пять месяцев, Андрей представил Катю профессору в киевской больнице. Доктор, который уважал только врачей-мужчин и очень скептично относился к женщинам, увидев стрессоустойчивость Кати, ее знания и опыт, с радостью стал ее наставником.

Назар к приезду Орыси и не только стал цеховым кузнецом, но еще и приготовил для них замечательное жилье. Девушка боится рожать и тайно признается в этом Павлине. Утешая ее, женщина рассказывает о своей потерянной семье.

Катя идет на бал, надев новое украшение от мужа и свадебный подарок от Яблоневского. Дамы на мероприятии пытаются унижать ее за происхождение, но оказывается, что воспитания и достоинства у нее больше, чем у киевских светских львиц. Поведение Кати ставит ее под удар ― она может нажить новых врагов. К тому же на бал явился Яблоневский и станцевал с ней сразу два танца, пока Жадан обсуждал дела.

Открывается, что между Жаданом и Безусом есть какая-то тайна из прошлого, о которой знал еще один человек, но он умер ― об этом Андрею сообщил Богдан. Обеспокоенный Жадан отказывается от выгодного сотрудничества, но уже на следующий день жалеет об этом.

Яблоневский бросил вызов Жадану, когда на балу принял участие в аукционе за танец с незамужней гостьей ― он предложил небывалую сумму за танец с Катей. Пока все ждали дуэли, Катя нашла способ сохранить честь мужа и выиграть аукцион.

Червинскому прислали компромат на Катю, в котором подробно расписали ее похождения по борделям и то, что она сбежала от пана. Он несет это в газету. Пока муж занят любовницей и местью Жадану, Ларисе приходят тайные записки от поклонника ее актерского таланта.

Катя в больнице помогает родить одной крепостной, которая сдает ребенка в приют, чтобы он уже рос вольным. Раздосадованная Катя собирается решить проблему благотворительным проектом, но дома ее ждут две проблемы: пока нет мужа, заявился Яблоневский, а в глухую ночь у Орыси начинаются роды.

Жадан узнает, кто именно пытается подорвать его дела в Киеве.

Video: «Кріпосна. Жадана любов» 5 и 6 серия: Что показали в сериале Крепостная 3 сезон - сюжет 5 и 6 серий от 03.11.2021. Что показали в пятой и шестой сериях сериала Крепостная 3 сезон. Крепостная 3 сезон 5 и 6 серия - обзор.

Video: «Кріпосна. Жадана любов» 5 и 6 серия: Что показали в сериале Крепостная 3 сезон - сюжет 5 и 6 серий от 03.11.2021. Что показали в пятой и шестой сериях сериала Крепостная 3 сезон. Крепостная 3 сезон 5 и 6 серия - обзор.

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Смотрите с понедельника по четверг в 20:15 на телеканале СТБ сразу по две серии третьего сезона легендарной мелодрамы ― «Кріпосна. Жадана любов», где зритель узнает, как Катя и ее друзья справятся с новыми испытаниями судьбы.

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