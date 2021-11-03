В среду, 3 ноября, в 20:15 на телеканале СТБ выходят 5 и 6 серии костюмированной мелодрамы «Кріпосна. Жадана любов». Сериал рассказывает драматическую историю уже бывшей крепостной Катерины Вербицкой. В новых сериях станет известно, как сложилась семейная жизнь Кати и Жадана. Что будет в 5 и 6 сериях «Крепостной»-3, смотрите в эфире СТБ.

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Жадан ищет способы оградить Катю от Яблоневского и прячет ее почти на полгода. По приезду в Киев Катя производит фурор во всех кругах, но враги Жадана наносят беспощадный удар по семейству.

«Крепостная» 3 сезон: что покажут в 5 и 6 сериях от 03.11.2021

Жадан увозит Катю не в свадебное путешествие, а учиться на доктора в Европу. Богдан получает от Андрея тайное задание и тоже уезжает.

Через пять месяцев чета Жаданов прибывает в Киев и селится в самой дорогой усадьбе. Какие вести принесет Андрею Богдан?

Червинский в Киеве изменяет жене с няней Льва и полностью игнорирует Ларису. Она об этом догадывается, но не хочет его потерять. Но что неожиданно меняет жизнь Ларисы?

Сразу после приезда Жаданов приглашают на бал Рогнеда и Евгений Безусы. Что случится с Катей на балу?

Яблоневский узнает о приезде Кати и Жадана в Киев и сразу является на бал. Как это влияет на репутацию Катерины, особенно после ее общения со светскими барышнями?

На балу Яблоневский пытается опозорить Жадана и бросить тень на его и Катину репутацию. Удастся ли паре выпутаться?

Павлина встречает лавочника Карпа, и их знакомство начинается с громкой ссоры.

По протекции Жадана Катю берут на врачебную практику в киевскую больницу. Она сталкивается с рожающей крепостной, и это что-то меняет в ней. Князь Яблоневский снова подставляет под удар доброе имя Кати.

Неизвестный враг Жадана сообщает Червинскому подробности о жизни Кати после ее побега из Нежина. Неужели пан даст это в газету? Что будет с Катей после такого скандала?

Video: 5 и 6 серии сериала «Кріпосна. Жадана любов»: Враги Жадана наносят новый удар Сериал Крепостная 3 сезон - 5 и 6 серии на сайте СТБ уже 03.11.2021. О чем сюжет пятой и шестой серий фильма Крепостная 3 сезон читайте в анонсе

Смотрите новые 5 и 6 серии «Крепостная»-3 в 20:15 на телеканале СТБ.

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