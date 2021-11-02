Фазы Луны влияют не только на Землю, но и на ее жителей. В определенные дни небесное светило может воздействовать на человека благотворно, а в другие ― отрицательно. Узнайте с помощью нашего лунного календаря на ноябрь 2021 года, какие дни месяца будут удачными.

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Удачные дни в ноябре 2021 года

Ноябрь 2021 года порадует нас большим количеством удачных дней. Именно на эти даты астрологи рекомендуют планировать любые начинания и изменения в жизни. Такими днями будут: 2―5, 7, 10, 11, 17, 18, 20, 21, 24―26 и 28 ноября. Смело действуйте в это время. Удача будет на вашей стороне!

Неблагоприятные дни в ноябре 2021 года

А вот 1, 6, 13, 16, 19, 23 и 27 ноября лучше не менять свою жизнь и не совершать никаких сделок, ведь они имеют все шансы на провал. В это время стоит проанализировать проделанную работу и уделить внимание своему здоровью.

Нейтральные дни в ноябре 2021 года

8, 9, 12, 14, 15, 22, 29 и 30 ноября будут нейтральными днями. Их лучше посвятить саморефлексии и планированию.

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