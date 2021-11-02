2 ноября на СТБ вышли 3 и 4 серии драмы «Кріпосна. Жадана любов». Кто хочет убить возлюбленного Катерины? Состоялась ли встреча Жадана и Яблоневского? О чем 3 и 4 серия «Крепостной»-3 ― читайте в материале.

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Андрей Жадан отправляется в Червинку после того, как пережил второе покушение. Катя впечатлена Стефаном Яблоневским и знакомит его с мужем. Богдан Юрьевич начинает постепенно разузнавать о том, кто такой Стефан и зачем ему Жадан. Петр Червинский неожиданно заполучает союзника в войне с Жаданом.

«Крепостная» 3 сезон 3 и 4 серии ― обзор и сюжет

Катя заботится об Андрее, которого перевезли из больницы в Червинку. Тем временем Павлину пугает помощник и охранник князя Яблоневского, немой солдат.

Петр Червинский отказывается мириться с потерей имения, ищет няньку для своего сына Льва Петровича. Его жена Лариса постепенно впадает в его немилость.

Друзья Кати радуются ее счастью. Орыся просит Галю стать крестной ее будущего ребенка. Яков спивается после того, как бывший хозяин его бросил, а потом посулил избить. Он находит пару, которая хочет ребенка, и за деньги крадет для них дочь Гали Наталочку.

Андрей Жадан постепенно идет на поправку, но все еще слаб. Он не в восторге от чрезмерного внимания Яблоневского к его жене. Однако после знакомства все же по ее просьбе зовет князя на торжественный ужин в честь их свадьбы.

Дорошенко посещает свою дочь в монастыре. Натали утверждает, что у нее все в порядке, но на самом деле монахини не так уж хорошо относятся к ней.

На смертном одре настоятельница монастыря выбирает себе замену. Она зовет Натали и говорит, что сделает ее настоятельницей.

Богдан Юрьевич по заданию Жадана пробирается во флигель к Яблоневскому, чтобы найти зацепки. Он находит переписку с неизвестной дамой с именем на букву «В».

Жандармерия расследует похищение ребенка и выходит на Якова. При попытке задержания бывший управляющий гибнет страшной смертью.

Андрей Жадан и Стефан Яблоневский начинают обсуждать их будущий бизнес. В свободное время князь старается попадаться на глаза Кате, подогревая паранойю Жадана. Андрей узнает нож, которым его пырнули, ― он когда-то принадлежал самому Жадану.

Тем временем неизвестный предлагает Червинскому союз против Жадана.

Ольга Родзевич затевает строительство фабрики, где хочет выпускать свои собственные духи, но сталкивается с наглостью подрядчика. Прогрессивная девушка ловко придумывает, как проучить не желающего работать мужчину.

Жадан без предупреждения решается уехать из Червинки в свадебное путешествие, не сообщая, куда именно. Между тем, он озаботился, чтобы выяснить, кто такой Яблоневский.

Во флешбэках открывается правда о том, как Жадан стал свободным. Кто та девушка, которая ему постоянно грезится, и почему он вспомнил ее именно сейчас?

Video: «Кріпосна. Жадана любов» 3 и 4 серия: Что показали в сериале Крепостная 3 сезон - сюжет 3 и 4 серий от 02.11.2021. Что показали в третьей и четвертой сериях сериала Крепостная 3 сезон. Крепостная 3 сезон 3 и 4 серия - обзор.

Video: «Кріпосна. Жадана любов» 3 и 4 серия: Что показали в сериале Крепостная 3 сезон - сюжет 3 и 4 серий от 02.11.2021. Что показали в третьей и четвертой сериях сериала Крепостная 3 сезон. Крепостная 3 сезон 3 и 4 серия - обзор.

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Смотрите с понедельника по четверг в 20:15 на телеканале СТБ сразу по две серии третьего сезона легендарной мелодрамы ― «Кріпосна. Жадана любов», где зритель узнает, какие еще испытания судьба приготовила для Кати и других главных героев.

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