3 и 4 серии сериала «Кріпосна. Жадана любов»: переживет ли Жадан второе покушение
Во вторник, 2 ноября, в 20:15 на телеканале СТБ выходят 3 и 4 серии костюмированной мелодрамы «Кріпосна. Жадана любов». Сериал рассказывает драматическую историю уже бывшей крепостной Катерины Вербицкой. Что будет в 3 и 4 сериях «Крепостной»-3, смотрите в эфире СТБ.
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Катя перевозит Жадана в Червинку после второго покушения. Он впервые встречается с Яблоневским. Петр Червинский ищет способ вернуть Червинку и посрамить ненавистную ему крепостную.
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Петр Червинский отказывается мириться с потерей Червинки, но ищет пока новое жилье, чтобы заняться решением «досадной проблемы» с Катериной.
Орыся просит Галю стать крестной ее будущего ребенка. Яков спивается после того, как бывший хозяин его бросил, крадет дочь Гали и продает ее.
Андрей Жадан постепенно идет на поправку, но все еще слаб. Катя знакомит его со Стефаном. Что происходит между мужчинами при встрече?
Жадан устраивает празднование свадьбы с Катей и приглашает на него близких друзей и князя Яблоневского.
Как на самом деле Натали живется в монастыре? Чего она не рассказывает своему отцу?
На смертном одре настоятельница монастыря выбирает себе замену. Как это отразится на жизни Натали?
Богдан Юрьевич пробирается во флигель к Яблоневскому, чтобы найти зацепки. Чо он находит в письменном столе князя?
Жандармерия расследует похищение ребенка и выходит на Якова. Какое наказание постигает бывшего управляющего?
Андрей Жадан и Стефан Яблоневский начинают обсуждать их будущий бизнес. Тем временем неизвестный предлагает Червинскому союз против Жадана.
Ольга Родзевич затевает строительство, но сталкивается с наглостью подрядчика. Прогрессивная девушка ловко придумывает, как проучить не желающего работать мужчину.
Во флешбэках откроется правда о том, как Жадан стал свободным. Почему и в его прошлом замешана женщина?
Video: 3 и 4 серии сериала «Кріпосна. Жадана любов»: переживет ли Жадан второе покушение
Премьера 3 сезона «Крепостной» состоялась в понедельник, 1 ноября. Смотрите новые 3 и 4 серии «Крепостная»-3 в 20:15 на телеканале СТБ.