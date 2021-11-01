1 ноября состоялась премьера нового сезона костюмированной драмы «Кріпосна. Жадана любов». На Андрея Жадана совершили покушение прямо на пороге церкви во время его свадьбы. А в Нежин приезжает разъяренный Петр Червинский. Как Катя справится с новыми трудностями, которые свалились на нее из-за этого? О чем 1 и 2 серия «Крепостной»-3 ― читайте в материале.

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В конце 2 сезона Жадана зарезали на пороге церкви. Кто тот неизвестный в плаще, не побоявшийся кровопролития в Божьем храме? Что случилось с Жаданом ― он умер или нет? Как Катя справится с бывшим паном ― жестоким Петром Червинским?

«Крепостная» 3 сезон 1 и 2 серия ― обзор и сюжет

Катя шокирована ― прямо при выходе из церкви неизвестный пырнул Жадана ножом в грудь. Богдан Юрьевич бросается в погоню, а Катя со всеми гостями отправляется в больницу за Жаданом.

Катю убеждают, что она приносит несчастье всем мужчинам, в которых влюбляется. Девушка пытается покончить с жизнью, но ее спасает София Косач, приехавшая в больницу с ней.

Убийцу не получается поймать ― ему кто-то помогает. Но полиция начинает облаву по Нежину, чтобы найти неизвестного нападавшего, пока не нарывается на бездомного, к которому случайно попадает плащ преступника. Следствие стопорится.

Петр Червинский приезжает и захватывает свое бывшее имение ― он не желает и слышать о том, что его родовое гнездо теперь принадлежит Кате. Когда Катя приезжает домой, он с позором выставляет ее из дома с вещами. Назар помогает Кате заселиться в гостиницу.

Богдан Юрьевич крадет нож, которым пырнули Жадана. Андрей на грани смерти ― у него начинается жар.

Червинский пытается манипулировать жандармерией, чтобы с позором объявить Катю крепостной. Неожиданно за нее вступается неизвестный дворянин Стефан Яблоневский.

Юристы Нежина пытаются доказать, что Катя все еще принадлежит Червинскому, но терпят фиаско ― она подтверждает свою свободу и свои права на Червинку.

Катя все свободное время проводит с Жаданом и начинает его поить снадобьем Павлины.

Раздосадованная унижением Кати Павлина высказывает Червинскому все, что думает о нем, и уходит из поместья, призывая всех бывших крепостных последовать ее примеру.

Вместе со Стефаном Катя прибывает в Червинку, чтобы вернуть свой дом. Петр идет на открытый конфликт и не боится начать драку с князем Яблоневским.

Неожиданно у Ларисы начинаются роды, и Катя помогает ей. На следующий день Червинский с семьей покидает поместье. Стефан Яблоневский легко завоевывает доверие Кати и остается погостить в Червинке.

Ночью на раненого Жадана снова совершают покушение ― в комнате спал Богдан Юрьевич…

В конце показывают убийцу Жадана, который перевязывает свои раны.

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Смотрите с понедельника по четверг в 20:15 на телеканале СТБ сразу по две серии третьего сезона легендарной мелодрамы ― «Кріпосна. Жадана любов», где зритель узнает, какие еще испытания судьба приготовила для Кати и других главных героев. И самый важный вопрос — останется ли жив Андрей Жадан?

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