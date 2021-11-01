Гороскоп на 2 ноября 2021 года подскажет, чего стоит ждать во вторник каждому знаку зодиака. У кого день пойдет по сценарию, а кому лучше воздержаться от активных действий? Читайте гороскоп на 2 ноября от экстрасенсов СТБ.

Овен

Возможно, вы попадете под влияние и зависимость. Этому будет способствовать ваша общительность в сочетании со слабой волей. Положитесь на интуицию, которая поможет вам избежать жизненных осложнений. Будьте внимательны и снисходительны к своим близким.

Телец

День будет весьма благоприятен для сделок, заключения договоров, командировок. Звезды советуют воздержаться от экспериментов и действовать старыми, давно проверенными способами. Постарайтесь простить нанесенные вам обиды. Не обращайте внимания на мелкие неприятности ― пройдет время и все уладится.

Близнецы

Избегайте двойственности. Желание «загрести жар чужими руками» в очередной раз доведет до срывов в отношениях с коллегами по работе и близкими людьми. Вторую половину дня посвятите собственному здоровью и поддержанию хорошей рабочей формы.

Рак

Не назначайте никаких деловых встреч, так как по принципиальным вопросам будет чрезвычайно трудно прийти к общему мнению с партнерами. Сложно будет сконцентрировать внимание, сосредоточиться. Ваше отношение к близким будет отличаться неоправданной резкостью. Держите себя в руках, не допуская срывов. Велика вероятность заболеваний и несчастных случаев.

Лев

Нужно ограничить себя в своих желаниях, посвятить день духовному развитию. Посетите храм, читайте духовную литературу. Постарайтесь избавиться от дурных привычек и привязанностей. В результате вы получите большой духовный и физический потенциал, так необходимый для преодоления жизненных препятствий.

Дева

В этот день звезды рекомендуют засучить рукава и энергично взяться за что-нибудь новенькое. Не исключено, что у вас появится возможность завязать серьезные отношения с представителями противоположного пола. Но остерегайтесь слишком романтических приключений, которые могут иметь нежелательные последствия. Семейным Весам рекомендуется отправиться вместе с семьей на природу ― это пойдет на пользу и вам, и детям.

Весы

День накопления информации и планирования новых дел. Не исключены интересные предложения со стороны руководства, получение вознаграждения, претворение в жизнь самых необычных и сокровенных желаний. Творческим людям будут сопутствовать вдохновение и успех.

Скорпион

Рискованные дела не принесут выгоды. Безынициативных и слабовольных людей ждут проблемы с реализацией планов и идей, конфликты с партнерами, ухудшение материального положения и состояния здоровья. Вас будут коробить грубость и хамство окружающих людей.

Стрелец

Ваши инициативность, решительность и дипломатичность будут способствовать в делах и семейных отношениях. Поэтому не откладывайте решение проблем на завтра. День благоприятен для судебных дел, деловых контактов.

Козерог

Первая половина дня будет насыщена энергией, положительными эмоциями. Она пройдет в благотворном дружеском и деловом общении. Но к вечеру вы останетесь недовольны собой. Возможно, эта хандра принесет вам некоторую пользу, заставив задуматься над вечными вопросами. Для достижения гармонии постарайтесь избежать эгоизма. В этот день нежелательно расставаться с любимым человеком.

Водолей

Вас могут огорчить небольшие семейные неприятности. Нужно набраться терпения, постараться прислушаться к голосу своего сердца, а не полагаться на железную логику и трезвый расчет.

Рыбы

Ваши интеллектуальный уровень, творческий подъем, личное обаяние и желание поразить окружающих послужат успеху в делах и отношениях с любимым человеком. Вы можете воплотить в реальность самые необычные и сокровенные желания. День удачен для крупных покупок и приобретений.

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