Что приготовила новая неделя всем знакам зодиака? Как правильно ее провести и не нажить неприятностей? Читайте в гороскопе на неделю ‌с‌ ‌1 ‌по‌ ‌7 ноября 2021 года.

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Овен

Исход ситуации зависит от вашего мышления. Положительный настрой дает хорошие результаты. Приложив немного терпения, вы сможете оказаться на вершине. Но будьте осторожны со своим здоровьем. Не допустите рецидива застарелого недуга.

Телец

Подходящая неделя для самоанализа и составления долгосрочных планов. Переизбыток общения может сказаться на вашем настрое. Вы захотите побыть в одиночестве. Проводите на этой неделе больше времени наедине с собой.

Близнецы

На этой неделе Близнецам придется столкнуться с некоторыми проблемами. Многие ситуации потребуют мирного разрешения. Если вы в последнее время игнорируете свое здоровье, на этой неделе вам настоятельно рекомендуется заняться им.

Рак

Звезды рекомендуют Ракам уделить на этой неделе время улучшению связей с коллегами и знакомыми. Попробуйте поставить себя на место других. Гармония приходит тогда, когда вы отдаете от всего сердца и без всяких ожиданий. Старое желание, о котором вы забыли, может внезапно сбыться.

Лев

В начале недели Львам стоит быть осторожными. Обдумывайте каждый свой шаг, чтобы не нажить неприятностей. Ближе к выходным вы можете получить финансовую выгоду. Сдерживайте свое желание потратиться на ненужные или пустые вещи.

Дева

Хорошая неделя для Дев, чтобы добиться успехов в переговорах. Обе стороны останутся довольны конечным результатом. Вы сможете найти способ увеличить свой доход. Бизнес-идеи и партнерские отношения, которые начинаются в этот период, принесут хорошие результаты.

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Весы

В начале недели Весов ожидает приятная новость от родственника. На выходных стоит заняться решением личных проблем. Если вы планируете купить или продать недвижимость ― будьте осторожны. Вашим доверием могут воспользоваться.

Скорпион

Звезды советуют Скорпионам на этой неделе изменить свою исходную стратегию. Попробуйте другой подход. Откройте свой разум. Делитесь своей любовью, выражайте признательность и похвалу. Так вы сможете наблюдать за ростом своего морального духа.

Стрелец

Стрельцы стоят на пороге серьезных изменений. То, что вы сделаете на этой неделе, может повлиять на вашу судьбу. Страх и сомнение, которые вы испытываете, временны. Постарайтесь не обращать на них внимания и наконец раскрыть свой потенциал. Здоровье улучшится при регулярных упражнениях.

Козерог

На этой неделе удача будет на стороне Козерогов. Представители знака смогут наладить полезные контакты. Вы оставите правильное впечатление в нужных кругах, поскольку в вашей жизни начинается новый этап, когда все работает в вашу пользу. В выходные вы сможете отдохнуть ментально и физически.

Водолей

Одинокие Водолеи смогут приблизиться к тому, чтобы найти свою любовь. Если вы женаты, ожидайте того, что узы станут крепче. Ближе к концу рабочей недели вас могут порадовать новые карьерные возможности. Но сначала проверьте, не слишком ли они хороши, чтобы быть правдой.

Рыбы

Для расширения границ вам потребуется помощь со стороны. Единственный способ получить ее ― попросить. Неделя благоприятна для долгосрочного планирования и инвестиций. Те, кто занимается творчеством, смогут найти источник вдохновения.

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