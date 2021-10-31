Гороскоп на 1 ноября 2021 года расскажет, чего стоит ждать каждому знаку зодиака в понедельник. Что особенное должно произойти в этот день? Чего лучше избегать, а на что стоит обратить внимание? Читайте гороскоп на 1 ноября от экстрасенсов СТБ.

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Овен

Неделя начнется хорошо для Овнов. В семейной сфере ожидается полная гармония. Взвешенные решения могут принести вам большой успех в этот день.

Телец

В понедельник Тельцам удастся проложить свой дальнейший профессиональный путь благодаря их амбициям и усердию. Так что продолжайте в том же духе и не ждите одобрения со стороны других.

Близнецы

Звезды советуют Близнецам держать руку на пульсе событий. Ситуация меняется быстрее, чем вы думаете. Не игнорируйте напоминаний и не раздражайтесь из-за препятствий на вашем пути.

Рак

Вероятно, в данный момент вы не совсем довольны своим положением в обществе. Ваше отношение имеет решающее значение для его изменения. Решить проблемы с партнером можно будет благодаря спокойной беседе.

Лев

В понедельник Львы смогут завести интересные и полезные знакомства. Не сдерживайте себя в этот день! Но и не стоит забывать о своих принципах.

Дева

Звезды рекомендуют Девам не пытаться одновременно закончить все дела в понедельник. Это не работает! Отнеситесь к проблемам спокойнее. Это поможет в их решении.

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Весы

В начале недели уровень энергии Весов будет зашкаливать! Используйте его для воплощения своих целей. Больше общайтесь в этот день с коллегами. Кто-то из них может дать вам очень ценный совет.

Скорпион

Звезды рекомендуют Скорпионам провести понедельник в спокойном ритме. Отключите все, что вас отвлекает. Чем тише вокруг, тем лучше!

Стрелец

Понедельник может быть переломным днем для Стрельцов. Возможен застой в рабочих делах. В таком случае вам следует обратиться за советом к коллегам. Это ни в коем случае не навредит вашей репутации.

Козерог

Мудрость и терпение помогут Козерогам продвинуться вперед. Ваши коллеги ожидают от вас в этот день предприимчивости и мотивации. Вы будете движущей силой для них.

Водолей

Неудачный день для Водолеев. Ваша жизненная энергия может снизиться до предела. Постарайтесь не переоценивать свои силы и не ставить перед собой непосильных задач.

Рыбы

В понедельник Рыбам наконец-то удастся заявить о себе. Отбросьте скромность. Спонтанное решение может быстро привести к положительным изменениям.

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