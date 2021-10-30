Гороскоп на 31 октября 2021 года от экстрасенсов СТБ
Гороскоп на 31 октября 2021 года расскажет, чего стоит ждать каждому знаку зодиака в воскресенье. Что особенное должно произойти в этот день? Кто сможет отдохнуть в кругу семьи, а кому стоит завершить все накопившиеся дела? Читайте гороскоп на 31 октября от экстрасенсов СТБ и узнайте.
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Овен
В воскресенье Овны будут стараться держать все под контролем. Но если все же что-то пойдет не по плану ― не стоит расстраиваться. Вы сможете получить любовь и поддержку от своего партнера.
Телец
Звезды советуют Тельцам провести конец недели в кругу семьи. Совершите давно задуманную поездку. Это придаст сил на новую неделю и улучшит атмосферу в доме.
Близнецы
Неделя закончится на хорошей ноте для Близнецов. Напряжение иссякнет и будут устранены недоразумения. Возможно знакомство с новыми людьми.
Рак
В воскресенье Раки, вероятно, потратят больше, чем обычно. Звезды советуют быть осторожнее с этой привычкой. Все задачи будут выполнены в срок.
Лев
Удачный день для Львов в сфере финансов. У вас может появится новый источник дохода. Однако для студентов воскресенье может быть напряженным.
Дева
Безработные Девы могут столкнуться в воскресенье с возможностями трудоустройства. В этот день возможна спонтанная поездка за город либо к родственникам.
Весы
В воскресенье Весы смогут уладить старые споры и тем самым обрести душевное спокойствие. Старайтесь избегать вещей, о которых вы не имеете ни малейшего представления.
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Скорпион
Звезды советуют Скорпионам быть терпеливыми и дисциплинированными в воскресенье. Это поможет избежать многих проблем. В этот день вы, вероятно, столкнетесь с возможностью получения прибыли.
Стрелец
В воскресенье у Стрельцов будут все шансы на успех. Пришло время уладить мучающие вас вопросы. Но что бы вы ни делали в этот день, вам стоит делать это самостоятельно. Не стоит полагаться на советы окружающих.
Козерог
Звезды советуют Козерогам в воскресенье завершить все накопившиеся дела. Ваша работоспособность будет на высоте. Вечер стоит посвятить саморефлексии.
Водолей
В этот день все может пойти не по плану. Вам стоит быть осторожными со своими словами. Постарайтесь найти баланс. Возможно установление новых контактов.
Рыбы
В воскресенье прибыль Рыб может увеличиться. Есть все шансы на продвижение по службе. Вы также получите уважение со стороны семьи.
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