Уже сегодня, 29 октября, сразу после выхода 7 выпуска романтического реалити «Холостячка»-2 зрители СТБ узнают еще больше эксклюзивной информации об участниках и проекте в ток-шоу «Как выйти замуж». Мужчины вместе с экспертами и ведущим Григорием Решетником обсудят самые важные ситуации, свидания и разберутся в поведении и поступках.

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Сразу после выпуска романтического реалити «Холостячка»-2 у зрителей будет возможность ближе познакомиться с участниками в ток-шоу «Как выйти замуж». Они поведают самые свежие подробности 7 выпуска реалити!

Гостями программы станут фронтмен группы «Без Обмежень» Сергей Танчинец и его супруга Анна.

Постоянные эксперты ток-шоу ― Андрей Жельветро и Виктория Любаревич-Торхова.

Смотрите «Как выйти замуж» 29 октября и каждую пятницу сразу после выпусков реалити «Холостячка»-2 на СТБ!

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