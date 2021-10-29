Гороскоп на 30 октября 2021 года расскажет, чего стоит ждать каждому знаку зодиака в субботу. Что готовит этот день? Кого ждут хорошие новости, а кому стоит быть осторожным в финансовых вопросах? Узнайте в гороскопе на 30 октября от экстрасенсов СТБ.

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Овен

В субботу Овнам предстоит постоянно прилагать усилия, чтобы контролировать ситуацию. Однако воплощение планов в жизнь увеличит вашу уверенность в себе.

Телец

Выражая свои чувства, вы должны помнить о душевном состоянии человека перед вами. Даже в практических вопросах вы будете уделять в этот день больше внимания эмоциям и чувствам. Попытка сблизиться с семьей увенчается успехом.

Близнецы

Суббота будет благоприятным днем для покупки недвижимости. У вас появится возможность делать что-то по своему вкусу и усмотрению.

Рак

Если вы постараетесь, то сможете в субботу преодолеть невзгоды и создать положительную атмосферу в доме. Не спорьте ни с кем без надобности, иначе можете попасть в беду.

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Лев

Благодаря хорошим манерам Львов будут уважать в семье и обществе. Если есть проблема, связанная с земельным участком, попробуйте решить ее с помощью совета профессионала. В таком случае вы точно добьетесь успеха.

Дева

В субботу Девы смогут улучшить свой стиль работы благодаря встрече с профессионалами и опытными сотрудниками. Избегайте неприятных разговоров с партнером.

Весы

Сейчас неблагоприятное время для начала новой работы, поэтому сосредоточьтесь на текущей ситуации. Будьте осторожны в финансовых вопросах и контролируйте то, что говорите.

Скорпион

Небольшой риск, на который вам в этот день придется пойти, поможет в дальнейшем продвижении. Вас ждут хорошие новости. Возможна встреча со старым другом.

Стрелец

В субботу у Стрельцов появится возможность получить новый источник дохода. Любая халатность в этот день неуместна, поэтому постарайтесь ее избежать.

Козерог

Если вы хотите, чтобы в доме царило умиротворение, не стоит допускать вмешательства родственников или друзей в вашу личную жизнь. В этот день возможны дополнительные расходы.

Водолей

В субботу вы получите хорошую новость от родственника или старого знакомого. День благоприятен для финансовых вложений. Избегайте любых споров в любовных делах.

Рыбы

Звезды предвещают Рыбам задержку в реализации планов. В этот день вы, возможно, будете беспокоиться о будущем, но поддержка партнера или члена семьи поможет преодолеть страх.

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