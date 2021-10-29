В понедельник, 1 ноября, в 20:15 на телеканале СТБ состоится долгожданная премьера продолжения легендарной костюмированной мелодрамы ― «Кріпосна. Жадана любов». Сериал с изысканными костюмами, витиеватыми прическами и живописными локациями перенесет зрителя в эпоху 19 века. Какой будет премьера «Крепостной» в 2021 году, вы сможете увидеть в 1 и 2 сериях только в эфире СТБ.

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«Я жена Андрея Андреевича Жадана»

История некогда крепостной Катерины Вербицкой продолжится трагическими событиями. Свадьба с возлюбленным Андреем Жаданом обернулась настоящим адом. Незнакомец вонзил новобрачному нож в самое сердце. Выживет ли главный герой? Кто и за что мстит Жадану? Прошлое Андрея интригует своими тайнами.

«Я здесь хозяин и здесь все мое!»

В имение возвращаются Петр и Лариса Червинские. Однако суровый помещик еще не знает, что потерял все: сына, дом и крепостных. Молодая жена — в ожидании первенца. А отныне на ее плечи тяжким грузом сваливается трагедия мужа. Казалось бы, ничто не способно умерить гнев Петра. Но смогут ли их чувства и былая страсть спасти брак?

Сам Червинский не намерен отступать. Он готов сделать все возможное, чтобы вернуть Червинку в свои руки. Более того, крепостным также неповадно радоваться заблаговременно. Их вольные грамоты стоит перепроверить.

«Жили себе спокойно, Назар да Орыська. А теперь у них новая душа будет»

Назар и Орыся учатся жить свободной жизнью. Теперь они вольные. В конце 2 сезона купец первой гильдии Андрей Жадан даровал им свободу. А значит, настало время думать не только о тяжком труде на благо господ. Кузнец Назар узнает, что его возлюбленная ждет ребенка.

«Долг любого благородного человека — прийти на помощь даме, которая оказалась в беде»

Зритель познакомится с новым героем — Стефаном Яблоневским. Польский князь пожаловал по своим рабочим делам в Нежин, где стал свидетелем несправедливости по отношению к Катерине. Позволит ли Катя неизвестному пану проявить к ней благосклонность?

«Воля человеку для того и дадена, чтобы жить по-человечьи»

Кухарка Павлина в горечи от беды, постигшей Катрусю. Теперь ее долг — помочь родной душе справиться с горем. Более того, Павлуся решается уйти из поместья Червинского. Пойдут ли следом за ней другие крепостные? И куда податься вольной Павлусе, привыкшей всю себя посвящать на благо другим?

Премьера сериала «Кріпосна. Жадана любов» запланирована на понедельник, 1 ноября. Смотрите 1 и 2 серии «Кріпосна»-3 в 20:15 на телеканале СТБ.

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