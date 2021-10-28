Гороскоп на 29 октября 2021 года расскажет, чего стоит ждать каждому знаку зодиака в пятницу. Что особенное должно произойти в этот день? Чего лучше избегать, а на что стоит обратить внимание? Читайте гороскоп на 29 октября от экстрасенсов СТБ.

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Овен

Последний рабочий день недели будет удачным для Овнов. Ваше финансовое состояние немного улучшится. Вы также можете получить работу, о которой уже давно мечтаете. Вечером возможно приятное знакомство.

Телец

В пятницу возможен социальный рост в обществе. Вы получите поддержку семьи. Но не позволяйте своей гордости брать верх в отношениях с другими людьми.

Близнецы

День обещает быть спокойным, в частности для работающих представителей знака. Однако уже к концу дня вы можете чувствовать усталость. Друг, вероятно, попросит вас о помощи.

Рак

Если вы планируете вложить деньги в акции или приобрести автомобиль, пятница ― подходящий день для этого. Возможен неожиданный визит родственников и вытекающая из этого суматоха в доме.

Лев

Пятница будет неудачным днем для Львов. Хоть умственное напряжение и снизится, здоровье вашего родственника может ухудшиться. Позаботьтесь о своей семье.

Дева

В пятницу удача будет на стороне Дев. Отважность и интеллект будут на пике в этот день. Начальство оценит вашу работу, а враги будут поражены вашими успехами.

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Весы

Пятница подойдет для изменений внутри дома. Вы хорошо проведете время с семьей, а также совершите приятные покупки.

Скорпион

Звезды предвещают Скорпионам отличный день с точки зрения карьеры и профессии. Вы сможете получить повышение по службе и реализовать новые планы. Коллеги будут на вашей стороне.

Стрелец

В пятницу в работе Стрельцов появятся новые задачи, для завершения которых потребуется много сил. Но уже вечером вы сможете выдохнуть и встретиться с друзьями.

Козерог

Звезды предвещают Козерогам день, полный романтики и любви. Тем не менее парам, живущим вместе, стоит более зрело отнестись к своим отношениям.

Водолей

В семье Водолеев может возникнуть напряжение по какому-то личному поводу. Лучше терпеливо и мирно решить проблему. Вы обретете душевный покой, проведя некоторое время наедине с собой.

Рыбы

Спланированное выполнение всей работы и постоянное сосредоточение на ней помогут вам добиться успеха. В пятницу разрешится недопонимание с близким человеком, и ваши взаимоотношения снова станут, как прежде.

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