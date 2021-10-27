Церковные праздники в октябре 2021: календарь по дням
В октябре 2021 года нас ожидает множество церковных праздников. Среди них ― Покров Пресвятой Богородицы, который традиционно празднуется 14 октября. Для вашего удобства мы собрали все церковные праздники октября 2021 года в один календарь.
Церковные праздники в октябре 2021 года
1 октября ― Молченской и Старорусской икон Божьeй Матери.
4 октября ― отдание праздника Воздвижения Животворящего Креста Господня.
6 октября ― мученицы Ираиды Александрийской.
7 октября ― первомученицы равноапостольной Феклы.
8 октября ― преподобных Евфросинии Суздальской и Евфросинии Александрийской.
9 октября ― преставление апостола и евангелиста Иоанна Богослова.
10 октября ― преподобного Савватия Соловецкого.
11 октября ― преподобного Харитона Исповедника; преподобных схимонаха Кирилла и схимонахини Марии.
13 октября ― святителя Михаила, первого митрополита Киевского и всея Руси.
14 октября ― Покров Пресвятой Богородицы.
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15 октября ― блаженного Андрея, Христа ради юродивого Константинопольского; священномученика Киприана; мученицы Иустины и мученика Феоктиста.
17 октября ― священномученика Иерофея Афинского.
18 октября ― мученицы Харитины.
19 октября ― апостола Фомы.
21 октября ― преподобной Пелагии.
23 октября ― преподобного Амвросия.
25 октября ― мучеников Тараха, Прова и Андроника.
27 октября ― преподобной Параскевы Сербской.
31 октября ― апостола и евангелиста Луки.
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