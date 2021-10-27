По восточному календарю 2021 год ― год Белого Металлического Быка. О том, что он принесет и какими переменами порадует, читайте в прогнозе на 2021 год Быка от экстрасенсов телеканала СТБ.

Что вам принесет 2021 год по восточному календарю

2021 год станет временем правления Быка. В год Быка придется повысить энергетику и жизненный тонус. Это будет очень энергозатратное время, когда может происходить много непредсказуемых вещей. Готовьтесь к тому, что скучать не придется.

Характеристика 2021 года

Для восточного гороскопа важно то, какой окажется стихия животного-талисмана. Бык будет белым, то есть правящая стихия в 2021 году ― Металл.

Бык — символ движения вперед, изменения жизни, крутых поворотов и больших перемен. Металл же символизирует твердость духа, неприкосновенность, устойчивость. Это значит, что в 2021 году будут происходить различные ситуации, в которых придется демонстрировать силу воли и желание победить.

Самыми удачливыми людьми в 2021 году будут сильные, непробиваемые и амбициозные личности, которые дерзко идут вперед, сметая всё на своем пути. При этом желательно не пользоваться помощью окружающих и проявлять самостоятельность. Это касается всех сфер жизни — не только карьеры или денег.

Работа, финансы и дела в 2021 году

Год Металлического Быка — идеальное время для продвижения идей и поисков новой работы. Прежде чем начать движение вперед, очень важно определиться с направлением. Если этого не сделать, вы рискуете потратить силы и время зря.

Если рисковать и браться за несколько дел одновременно, не зная конечной цели, можно пойти по неверному пути и разочароваться. В 2021 году нужно действовать быстро, но расчетливо.

2021 год станет идеальным временем для совершения дорогостоящих покупок. Можно смело покупать всё, что касается передвижения, вроде велосипеда или автомобиля, тратиться на здоровье. Полезным вложением средств станет получение новых эмоций и опыта.

Также этот год может оказаться весьма конкурентным. Многие люди захотят превзойти окружающих. Целью будет не достичь успеха, а переиграть остальных. Это нездоровое желание взять первый приз может негативно сказаться на продуктивности и здоровье.

Общение и любовь в 2021 году

В 2021 году нужно брать быка за рога. Особенно актуально это для сферы любви. Если кто-то понравится, нужно не сидеть сложа руки, а действовать. Стоит подойти к человеку и заявить о себе и своих чувствах напрямую, без игр и притворства.

В год Быка можно признаваться в любви, делать предложение руки и сердца. Самое главное в семейной жизни, в общении с друзьями и близкими — обходиться без лжи и фальши. В противном случае можно спровоцировать обиды и негатив.

Также в 2021 году очень важно не ходить вокруг да около, если захочется прекратить общение с каким-то человеком. Чем дольше вы будете терпеть негатив в дружбе или в любви, тем хуже это скажется на самооценке. Всем, кто находится в поисках, желательно заранее оценивать совместимость.

В год Быка люди могут становиться очень вспыльчивыми. Те, кто всегда этим грешит, и вовсе станут взрывоопасными для окружающих. С другой стороны, люди в 2021 году будут гораздо реже притворяться и скрывать правду и эмоции от окружающих. Бык заставляет выплескивать эмоции, не ручаясь за последствия. Это значит, что нужно отслеживать внезапные грубости и выпады и понимать их первопричину.

Настроение и здоровье в 2021 году

В этом плане все предельно просто. Нужно следовать своим желаниям, но не превращать это в слепое потакание импульсу. Необходимо тратить энергию и время осторожно, правильно расставляя приоритеты.

Если очень много работать и сильно уставать, можно потерять удачу. В год Быка силы приходят наплывами, но так же и уходят, если расходовать их неправильно. Пристально следите за своим здоровьем и не забывайте об отдыхе.

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