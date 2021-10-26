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Поздравления на Хэллоуин 2021: прикольные картинки

26.10.2021

В ночь с 31 октября на 1 ноября украинцы отметят Хэллоуин, День всех святых. Этот праздник зародился на территории Великобритании и распространился практически по всему миру. Молодые люди с радостью примеряют на себя «ужасные» образы и устраивают настоящие карнавалы «нечистой силы». Предлагаем вам веселую подборку картинок на Хэллоуин, с помощью которых вы сможете поздравить друзей.

Больше по теме: Макияж на Хэллоуин 2021: принцесса смерти

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